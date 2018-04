El setmanari La República ja és als quioscos d'arreu de Catalunya aquest dissabte 28 d'abril amb un número zero encapçalat per una entrevista a Carles Puigdemont des de Berlín: "Si alguna cosa està guanyant a Catalunya és la república", afirma el president cessat en la interviu, on també carrega contra Felip VI: "El 3 d'octubre el rei va abdicar en públic". La capçalera, de 64 pàgines, compta igualment amb articles d'opinió del president d'Òmnium, Jordi Cuixart; la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie; i del president de l'AMI, Josep M. Cervera.El nou mitjà, liderat per Carles Ribera i amb Pere Bosch de director adjunt, està editat per la societat laboral Maig 2011 –també impulsora de l'Esportiu i l'Econòmic- i neix amb la voluntat d'explicar "a foc lent i amb profunditat" els nous escenaris polítics que s'obren. 'La República' es podrà trobar regularment als quioscos cada dissabte a partir del 26 de maig i els diumenges es distribuirà de forma conjunta amb El Punt Avui.De fet, la quinzena de periodistes que formen la plantilla de La República provenen majoritàriament de 'El Punt Avui' –que a principis d'any va presentar un ERE amb l'acomiadament de 45 treballadors i el tancament de la seu de Barcelona- i compartiran redacció amb els professionals de la seu gironina del diari. El director del nou setmanari, Carles Ribera, ha estat cap de redacció de 'El Punt' –on es va incorporar l'any 1991-, vicedirector del diari El Punt Avui i cap de gabinet del conseller Santi Vila. En les últimes eleccions, va ser candidat de Junts per Catalunya per Girona. Per la seva banda, el director adjunt, Pere Bosch, es va formar a El Punt, va ser alcalde de Banyoles (1999-2007) i diputat al Parlament per ERC (2006-2015) abans de tornar al diari d'Hermes Comunicacions."Catalunya no és, encara, una república, però hi ha una Catalunya republicana formada per més de dos milions de ciutadans que se senten còmodes amb aquest concepte", va assenyalar el propi Carles Ribera en una entrevista el passat 17 de març a El Punt Avui. Ribera assenyala que La República vol ser "un punt de referència" per a aquesta Catalunya que ha interioritzat el republicanisme "amb normalitat, en un sentit polític i sobretot cívic". "En molts països hi ha diaris i revistes que porten aquest nom amb tota naturalitat. Per què no a Catalunya?", es preguntava en veu alta Ribera. "A la República apostarem per un gran tema treballat i extens, amb un tractament específic. El gènere del reportatge també hi serà molt present, tant en l’àmbit nacional com en el social i l'internacional. Hi haurà entrevistes en profunditat", va detallar el seu director."També apostarem per seccions innovadores, com ara La República Jove, destinada inicialment a un públic concret. Explicarem un tema, com ara el Brexit o el Maig del 68, d'una manera visual i entenedora", va afegir Pere Bosch. "La participació del lector serà un dels aspectes clau. Volem fomentar-la i, per això, farem quatre propostes en el web. Volem fer que La República sigui de proximitat", va finalitzar Ribera.

