El PDECat avisa Puigdemont: el «pla D» haurà de tenir el seu aval

España se mantiene en la arrogancia prepotente desde hace demasiado

tiempo. También en la retórica y en los chulescos titulares de los

periódicos afectos que parecen perpetuarse, inasequibles al desaliento

contra todo lo que huela a independentismo catalán. El ABC lo da por

muerto, OKdiario habla de purgar la cúpula de los Mossos, la Razón de

cerrar TV3, esdiario de prohibir el idioma catalán, etc. etc. En fin,

que nos quieren...., nos quieren seguir expoliando vilmente porque no

pueden vivir sin los cuantiosos recursos económicos que les

proporcionamos y ellos ya se encargan de redirigirlos hacia sus

bolsillos. Si en este Estado de Desecho queda alguien con un mínimo de

lucidez, debería empezar a preocuparse por la imagen deplorable que

están dando a nivel internacional. En Ginebra, el expremier suizo, al

lado de Puigdemont, deplorando la represión salvaje de la Guardia Civil

y la Policía Nacional el 1-O. En la sede de la ONU, se habló de presos

políticos y país carcelario. Aministía Internacional presentando un

informe demoledor sobre la "democracia" española y en The Whashington

Post, alucinado de que en este país se pueda ir a la cárcel por cantar.

La turqquización de España, empieza a ser el corrillo de muchos foros

internacionales y aquí van a la suya. Es lo que tiene la satisfacción

onanista, que no percibe la soledad que representa. Som República !!*!!