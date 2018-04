L'emotiu missatge de Jordi Cuixart per a la cadena humana de Montserrat

Missatge des de Soto del Real:



Us agraeixo de tot cor que ens acompanyeu fins a l'agulla del cavall Bernat de #Montserrat. Tanqueu els ulls: som aquí amb vosaltres, més units i amb més energia que mai. Sempre amunt i sempre endavant! #FaranelCim pic.twitter.com/wsznZLkdVt — Jordi Cuixart (@jcuixart) 28 de abril de 2018

Avui seré a #Montserrat amb els altres #PresosPolitics ! Gràcies a l'esforç de tanta de gent que des de #Collbato ens ajudareu a escalar. Fent equip guanyarem la #llibertat. Llum als ulls i força al braç! #FaranelCIM @CridaLlibertat pic.twitter.com/jMPopCzuKo — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 28 d’abril de 2018

Avui és 27 d'abril, Mare de Déu de Montserrat i patrona de Catalunya. Felicitats a totes les Montse i gràcies a tots per les mostres de suport que ens feu arribar contínuament, com la cadena humana que pujarà al Cavall Bernat dissabte. #elmeucosalapresoelmeucoracatalunya — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 27 d’abril de 2018

Jordi Cuixart també també ha volgut agrair l'esforç, la solidaritat i el fet de no defallir a tots els catalans que participaran la cadena humana en l'acció reivindicativa que unirà Collbató i el Cavall Bernat. El president d'Òmnium Cultural, tancat a la presó de Soto del Real, ha fet una piulada per enviar un missatge molt emotiu: "Us agraeixo de tot cor que ens acompanyeu fins a l'agulla del cavall Bernat de Montserrat. Tanqueu els ulls: som aquí amb vosaltres, més units i amb més energia que mai. Sempre amunt i sempre endavant!".Abans, Jordi Sànchez, expresident de l'ANC i diputat de Junts per Catalunya, també ha volgut agrair el gest amb una piulada: "Avui seré a Montserrat amb els altres presos polítics! Gràcies a l'esforç de tanta gent que des de Collbató ens ajudareu a escalar. Fent equip guanyarem la llibertat", ha escrit en una piulada en la qual també ha recordat altres iniciatives solidàries s'estan duent a terme per recordar-los.Ahir, el conseller de la Presidència empresonat a Estremera, Jordi Turull, també va fer el mateix i així ho va expressar a través de la xarxa:

