Una de cada quatre víctimes de violació el 2017 a Catalunya era menor d'edat

El 26% de les dones que van denunciar el 2017 que havien patit una violació eren menors d'edat. Són quasi 200 noies i nenes. El 2017 es van denunciar a Catalunya 757 agressions sexuals, setze casos més que el 2016 (augment del 2,2%), i des del 2013, quan van arribar a les comissaries 609 violacions, han incrementat un 24,3%. Són dades dels Mossos d'Esquadra, que atribueixen aquest augment a l'aflorament de part de la xifra negra que caracteritza les violències sexuals.Pel que fa als abusos sexuals, el 32% de les víctimes eren dones menors d'edat i se'n van denunciar 1.084 casos en total el 2017. En una entrevista amb l'ACN, el portaveu dels Mossos, l'inspector Albert Oliva, insisteix en la importància de denunciar les agressions i els abusos sexuals i remarca que a les comissaries eviten la doble victimització amb procediments protocolitzats: "Seria una mala praxi policial fer repetir catorze vegades la mateixa declaració a víctimes d'aquests fets tan delicats". També destaca el treball de formació, sobretot dels més joves, per prevenir les violències sexuals.L'inspector Albert Oliva detalla que el 48% de les persones denunciades per haver violat una dona el 2017 a Catalunya tenien entre 17 i 33 anys. En el cas dels abusos sexuals, el 42% es trobaven en aquesta franja d'edat. Són dades que els Mossos d'Esquadra han facilitat a l'ACN després de publicar el balanç delinqüencial.Més de la meitat de les violacions, concretament el 58%, van tenir lloc a l'interior d'habitatges; el 27%, en espais públics; el 10%, en establiments; el 3%, en altres tipus de centres i també el 3% en mitjans de transport o punts que hi estan associats, segons recull el balanç delinqüencial de l'any passat. El 47% dels abusos sexuals que es van denunciar el 2017 havien tingut lloc dins d'una casa i el 27%, en espais públics."Quan es tanquen les portes d'una casa, és molt difícil actuar, però sí que s'hi pot intentar arribar amb el traspàs de la informació, per exemple als més joves, que t'escolten i la interioritzen", assenyala l'inspector Oliva, amb referència a les xerrades i tallers que els Mossos d'Esquadra realitzen als instituts. L'any passat en van impartir 757, sobretot als cursos de segon i de tercer d'ESO, amb una assistència total de prop de 23.000 alumnes. En aquestes xerrades i tallers, els Mossos tracten la violència de gènere, expliquen què significa una agressió sexual i un abús sexual i parlen de la llibertat i la seguretat d'una persona a l'hora de prendre una decisió quan algú li proposa de tenir-hi una relació. "Una de les principals maneres de prevenir és informar i conscienciar", afirma.Els Mossos insisteixen en la importància de denunciar perquè aflorin aquests delictes moltes vegades invisibilitzats i perquè els violadors o abusadors no quedin impunes. També són conscients dels dubtes que pot tenir una dona a l'hora de denunciar. "'Quan és el moment de denunciar amb tot el que a mi em comporta?'", trasllada Oliva com una de les principals preguntes, i reconeix: "Entenem que és una decisió difícil". Per això subratlla que els procediments de treball dels Mossos estan protocolitzats amb l'objectiu de donar la "màxima atenció", amb la "màxima qualitat" i amb la "mínima doble victimització".Quan s'interposa una denúncia per agressió sexual o abusos sexuals, es tramet al Grup d'Atenció a la Víctima (GAV), un servei especialitzat que tenen totes les comissaries i que fa un seguiment i acompanyament des de l'inici i fins que se celebra el judici. També informa les denunciants dels recursos de què disposa a nivell municipal, comarcal i català."La doble victimització és no haver de repetir cinquanta vegades la mateixa declaració", ressalta l'inspector portaveu del cos, que explica: "Quan el Grup d'Atenció a la Víctima es posa en contacte amb la denunciant, no li torna a demanar què li ha passat, sinó que li comunica que té la seva denúncia i li demana com està, què necessita, si coneix el procediment i els recursos que hi ha". "Al judici haurà de tornar a explicar l'agressió, però com a mínim en seu policial evitem que hagi de repetir tots els detalls; quina hora era, què li han fet, com s'ha sentit", afegeix Oliva.Les agressions sexuals i els abusos sexuals són formes de violència masclista. Així ho va recollir el Parlament de Catalunya el 2008 en la llei per erradicar la violència masclista. El portaveu dels Mossos d'Esquadra posa èmfasi en aquesta conceptualització: "Aquesta llei contempla les violències sexuals, que atempten contra la llibertat i la indemnitat sexual, com a formes de violència masclista. És un concepte europeu recollit per organismes internacionals. El Parlament el va adoptar i aglutina totes les formes de violència masclista".

