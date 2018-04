La saga de Manuel Valls: de Torras i Bages a Albert Rivera

Manuel Valls, después de haber salido rebotado con los Socialistas

franceses, se ofreció para ir en las listas de Macron, pero no

coló. Ahora dicen que lo quieren incorporar como cabeza de lista

de C's. Fachas por Barcelona. Seguro que aquí seguirá "triunfando".

Olé por los chaqueteros y vividores de la política. C's. está

plagado de ellos. El inefable juez Llarena se ha convertido en

el principal protagonista de la política española, ya que no se

hace política ni se ha hecho desde hace demasiado tiempo.

Vivimos en la imposición de los fascistas, corruptos, fiscales

que afinan, jueces prevaricadores, sus esbirros y sus palmeros.

Se criminaliza el pensamiento independentista, por el mero hecho

de serlo. No es momento de rendirse sino de firmeza, convicción y

dignidad. Este Estado de Desecho no ha aceptado los resultados del

21-D y se ha visto claramente que el problema no son los candidatos,

sino la victoria del independentismo. Nuestros políticos han sido

encarcelados por defender el mandato de las urnas. La causa de

Cataluña -la causa de la libertad, la democracia y la dignidad-

pervive con fuerza porque somos millones los que creemos en ella.

Que el compromiso de nuestros políticos encarcelados injustamente,

sirva para reforzar el compromiso de todos. A Ramón Espadaler, Duran

i Leida y a Santi Vila los hemos pasado a la lista de "botiflers"

por razones obvias. Som República !!*!!