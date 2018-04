Un ex-primer ministre d'Itàlia diu que empresonar independentistes «fa més complex» el diàleg

L'ex-primer ministre d'Itàlia, Enrico Letta, considera "imprescindible" que s'obri una etapa de diàleg entre els independentistes i el govern espanyol, i veu "necessari" que es formi "el més ràpid possible" un govern a Catalunya per iniciar les converses. "Qualsevol negociació, qualsevol solució, des del meu punt de vista, i d'acord amb la meva experiència política, arriba si hi ha un interlocutor. I avui no hi ha cap interlocutor perquè no hi ha govern a Catalunya, i crec que és essencial que es resolgui aquest problema", assegura Letta en una entrevista a l'ACN.Preguntat sobre si tenir diputats i líders independentistes a la presó dificulta el diàleg, Letta assegura que entén "perfectament" que fa que "tot sigui més complex" però demana respecte per a la "independència judicial".Segons ell, les solucions s'han de trobar "en el marc de l'ordre constitucional espanyol", però han de tenir en compte que el Parlament "està en mans dels partits independentistes". "El diàleg entre un parlament amb aquesta majoria i Madrid és, al meu parer, imprescindible, necessari", matisa Letta, que creu, però, que la Unió Europea no s'hi pot implicar. "No crec que la mediació exterior pugui ajudar, cal trobar una forma d'entesa aquí", afirma, insistint que l'únic rol de la UE pot ser el de "crear un clima positiu per al diàleg"."Sense un interlocutor, sense un govern, em sembla un problema irresoluble", assegura Enrico Letta, que actualment és el degà de la universitat Science Po de París. "L'únic que puc dir des de fora és que és en l'interès europeu, en l'interès de tots, dels europeus que estimem Espanya, Catalunya i Europa, que anem cap a una solució", remarca. "Entenc perfectament que la qüestió del paper de la presó, en aquest assumpte, fa que tot sigui més complex. Però també és cert que la independència de la justícia és un dels punts centrals del nostre ordenament", diu l'italià.Letta diu que "sempre" ha "respectat les decisions judicials", també al seu país, Itàlia, quan no li han agradat. "Com en tots els països, la justícia s'ha de gestionar amb independència del poder polític", afirma. De fet, l'exprimer ministre italià assegura que, en el cas català, la "crítica" podria ser, precisament, que el jutges han actuat "per via automàtica", al marge de les conseqüències polítiques de les seves accions. "Entenc totes les dificultats, però si qüestionem la independència judicial entrem en un lloc que no sabem cap on conduirà", afegeix.L'ex-primer ministre italià, que ha visitat Barcelona per fer un discurs sobre europeisme, descarta que la Unió Europea pugui interferir en la crisi catalana perquè, diu, la UE és un "projecte d'estats" on hi ha un compromís a no involucrar-se en afers interns dels altres. "És molt complicat demanar a la UE que faci més del que està fent", diu Letta, que com a molt preveu que la UE "segueixi ajudant a crear un clima positiu per al diàleg dins del marc constitucional espanyol". "No hem de demanar a Europa que faci allò que no pot fer", afirma, descartant qualsevol comparació entre Espanya i estats on la UE qüestiona els seus afers interns, com Polònia, Hongria o Malta. "Europa té la culpa de tantes coses, però d'això, objectivament, no. És un problema espanyol, no és un problema europeu", diu l'ex-primer ministre italià.Per Enrico Letta, de fet, un dels elements "sorprenents" de la crisi catalana és que arriben crítiques a la UE "de tots dos fronts". "La critiquen els independentistes perquè no intervé, però també sento crítiques de l'altra banda, judicis que diuen que Europa ha estat massa generosa", diu l'italià.Preguntat per les crítiques d'alguns líders del PP contra la decisió d'Alemanya d'alliberar Carles Puigdemont i descartar la rebel·lió, Letta descarta que el procés obert amb les euroordres provoqui una crisi a la UE. "No crec que aquest assumpte posi en dubte la confiança mútua entre els estats, o que faci saltar l'espai Schengen", indica. Segons Letta, és un cas tan "excepcional" que no hi haurà aquests efectes, que tot i així havia insinuat el cap de files del PP a Brussel·les, Esteban González Pons. A més, l'ex-primer ministre italià descarat que es canviïn "regles" o normatives europees arran del cas català i les euroordres. El govern espanyol va demanar revisar el funcionament de les euroordres per ampliar la llista de delictes que permeten l'extradició automàtica.

