VÍDEOS Dues grans marxes i una cadena humana per no oblidar els presos polítics

Més lluny, heu d'anar més lluny

dels arbres caiguts que ara us empresonen,

i quan els haureu guanyat

tingueu ben present no aturar-vos.

Més lluny, sempre aneu més lluny,

més lluny de l'avui que ara us encadena.

I quan sereu deslliurats

Més lluny, sempre aneu més lluny,

més lluny de l'avui que ara us encadena.

I quan sereu deslliurats

torneu a començar els nous passos.

A Collbató, a l'inici de la cadena humana que ha de dur els retrats d tots els presos i exiliats fins el Cavall Bernat #LIibertatPresosPolítics #RetornExiliats

Primers 50 km completats!! En marxa el sector 2, començant a Piera. Aquí teniu l'arribada a la localitat anoienca. Molt emocionant. Seguim! #LlibertatPresosPolítics

La marxa Camins per la Llibertat , que arribarà diumenge al migdia al monestir de Montserrat, ja ha començat a córrer. Aquest divendres va arrencar des de la zona de la Roca Tallada de les Cases d'Alcanar, al Montsià, amb una trentena de persones.Aquesta marxa està dividida en 17 trams, un per cada polític pres o exiliat i un dissetè per demanar l'alliberament dels empresonats. Està previst que aquest dissabte es recorri la distància de Vandellòs fins a Santes Creus i demà, des del mateix municipi de l'Alt Camp fins al monestir de Montserrat. Ahir els corredors ja van superar els quilòmetres que separen les Cases d'Alcanar i Vandellòs. La planificació preveu que alguns trams es facin corrent i altres a peu.Els organitzadors apunten que aquesta acció està pensada per donar suport a la cursa Kms per la Llibertat, que també va sortir del Parlament aquest divendres per recórrer més de 800 quilòmetres fins a arribar a les presons madrilenyes per mostrar als presos polítics el desig de llibertat i de solidaritat de Catalunya amb tots ells.Les dues marxes per exigir l'alliberament dels presos polítics no són les úniques accions que es portaran a terme aquest dissabte. L'Associació Catalana pels Drets Civils ha promogut una cadena humana de 8 quilòmetres, sota el lema "Faran el Cim", que unirà Collbató i el Cavall Bernat, al massís de Montserrat.Segons els organitzadors, la cadena humana arrencarà a Collbató, passarà per Sant Joan, el Pla dels Ocells i la Serra de les Lluernes fins a arribar al Cavall Bernat i superant un desnivell positiu d'uns 650 metres. Quan la cadena humana ja sigui una realitat, diferents fotografies dels presos polítics passaran per les mans de totes les persones fins a recórrer la distància que separen els dos punts, Collbató i el Cavall Bernat.Un dels moments més emotius serà quan les fotografies arribin gairebé al final, quan els bombers i escaladors de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) coronaran el cim amb els retrats de tots els presos polítics.A continuació, alguns vídeos de les tres accions reivindicatives pels presos polítics:

