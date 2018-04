VÍDEO Quatre persones detingudes per tràfic de drogues a Reus

Els Mossos d'Esquadra durant l'operació policial a Reus Foto: Cedida

Detenim 4 persones a Reus per tràfic de drogues. El principal venedor anava amb 🚲 des del pis ocupat on guardava la droga fins els punts de venda. Dispositiu amb @reusgurbana pic.twitter.com/jgsrVFyEkX — Mossos (@mossos) 27 de abril de 2018

Una de les persones detingudes en l'operatiu policial a Reus Foto: Cedida

Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Guàrdia Urbana, van detenir el passat 25 d'abril quatre persones, dos homes, de 42 i 31 anys, de nacionalitat espanyola i francesa, respectivament, tots dos amb domicili a Reus i dues dones, de 40 i 25 anys, ambdues de nacionalitat espanyola, veïnes de Reus i Montbrió del Camp com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en la vessant del tràfic de drogues. A un dels detinguts -l'home de 42 anys-, anteriorment ha estat denunciat com a responsable de diversos delictes d'usurpació d'immobles i per defraudacions de fluids en relació a les xarxes de subministrament de serveis bàsics de Reus.Les detencions són el resultat d'una investigació que va iniciar-se a l'abril quan una patrulla de mossos va identificar una dona a Reus arran d'una baralla. Els agents van escorcollar-la i van localitzar-li 700 euros a la cartera i 11.000 euros distribuïts en paquets de 1.000 euros a l'interior del vehicle amb el qual circulava. Per tot això, els Mossos i la Guàrdia Urbana de Reus van iniciar una investigació policial, ja que sospitaven que els diners podien provenir del tràfic de drogues.Arran d'aquests fets, els investigadors van comprovar que hi havia quatre persones relacionades amb un clan familiar dedicat a la venda de substàncies estupefaents a la zona del barri de Sant Josep Obrer de Reus i que, davant la pressió policial, havien traslladat el punt de venda fora del barri en un domicili ocupat del carrer Abat Porta de Reus.Concretament, un dels detinguts exercia el rol de venedor i es traslladava en bicicleta pels voltants del seu domicili per vendre la droga des de primera hora del matí fins a la tarda. Cada vegada que realitzava una transacció de droga es desplaçava fins al seu domicili per proveir-se de la droga i així, en el cas de ser identificat per la policia, podia al·legar que la substància estupefaent era per a consum propi.Amb tots els indicis el Jutjat en funcions de guàrdia de Reus va autoritzar dimecres 25 d'abril l'entrada i perquisició al domicili de l'investigat on es van detenir dos homes i una dona i es van comissar 300 euros en efectiu, 30 i 19 embolcalls de cocaïna i heroïna respectivament, llibretes amb anotacions de vendes i dades de clients, una navalla automàtica, dos mòbils, electrodomèstics i una bicicleta. Durant la tarda es va realitzar una quarta detenció, una dona, relacionada amb els tres arrestats.La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra van instruir en els darrers mesos diverses diligències policials contra un dels detinguts —l'home de 42 anys— del dispositiu conjunt, com a presumpte responsable de diversos delictes d'usurpació d'immobles i per defraudació de fluids en relació a les xarxes de subministraments de llum i aigua. Alguns d'aquests pisos ocupats il·legalment van ser els blocs del carrer de Joan Coromines, 4 i 6, el juny i el juliol de 2017; i els immobles del carrer de Mas de la Beatona, 15, el novembre de 2017; del carrer de l'Abad Porta, 87, l'abril de 2018.Després de comparèixer davant el jutge, el magistrat va enviar a la presó els dos homes detinguts i una de les dones detingudes. L'altra dona, de 25 anys, ha quedat en llibertat amb càrrecs.

