Jordi Sànchez agraeix «l'esforç de tanta gent» per la cadena humana que unirà Collbató amb el Cavall Bernat

Jordi Sànchez, durant el vídeo promocional

Avui seré a #Montserrat amb els altres #PresosPolitics ! Gràcies a l'esforç de tanta de gent que des de #Collbato ens ajudareu a escalar. Fent equip guanyarem la #llibertat. Llum als ulls i força al braç! #FaranelCIM @CridaLlibertat pic.twitter.com/jMPopCzuKo — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 28 d’abril de 2018

Avui és 27 d'abril, Mare de Déu de Montserrat i patrona de Catalunya. Felicitats a totes les Montse i gràcies a tots per les mostres de suport que ens feu arribar contínuament, com la cadena humana que pujarà al Cavall Bernat dissabte. #elmeucosalapresoelmeucoracatalunya — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 27 d’abril de 2018

Aquest dissabte una gran cadena humana unirà Collbató amb el Cavall Bernat de Montserrat per donar suport als presos polítics catalans. Jordi Sànchez, expresident de l'ANC i diputat de Junts per Catalunya, ha volgut agrair el gest amb una piulada: "Avui seré a Montserrat amb els altres presos polítics! Gràcies a l'esforç de tanta gent que des de Collbató ens ajudareu a escalar. Fent equip guanyarem la llibertat", ha escrit en una piulada en la qual també ha recordat altres iniciatives solidàries s'estan duent a terme per recordar-los.Ahir, el conseller de la Presidència empresonat a Estremera, Jordi Turull, ha volgut felicitar aquest 27 d'abril totes les Montserrat, patrona de Catalunya, i ha agraït els missatges de suport que reben els presos polítics contínuament. En una piulada, ha destacat que una d'aquestes mostres és la cadena humana que aquest dissabte unirà Collbató amb el Cavall Bernat de Montserrat.Amb el lema "Faran el Cim", des de l'Associació Catalana pels Drets Civils volen unir el pròxim 28 d'abril Collbató i el Cavall Bernat, al massís de Montserrat, mitjançant una cadena humana. La iniciativa pretén donar suport i reclamar la llibertat dels presos i exiliats polítics catalans. Segons Núria Camps, representant de l'Associació Crida per la Llibertat, l'esperit d'aquesta iniciativa és fer possible simbòlicament que els presos i exiliats polítics facin el cim, ja que actualment "estan privats de llibertat". Les inscripcions per participar en aquesta cadena ja estan obertes.Aquesta cadena humana és una activitat en favor dels presos i exiliats polítics catalans organitzada per l'Associació Catalana pels Drets Civils, amb el suport de nombroses entitats. L'acció consistirà en una cadena humana estructurada per trams amb inici a Collbató. Passarà per Sant Joan, el Pla dels Ocells i la Serra de les Lluernes per arribar fins al Cavall Bernat. El recorregut total és de 8 km, amb un desnivell positiu d'uns 650 metres.No serà una marxa, per tant, els participants es desplaçaran fins al seu tram i restaran al lloc indicat fins al final de l'activitat. Després tornaran pel mateix camí.Una vegada els trams estiguin coberts, des de l'església de Collbató sortiran les fotografies emmarcades de tots els presos polítics i exiliats, les quals aniran passant de mà en mà fins al peu del Cavall Bernat. Allà una cordada formada per bombers i escaladors de la FEEC pujarà les fotografies fins al cim, moment culminant de la cadena.

