La preinscripció universitària a Catalunya s'iniciarà el 5 de juny

La preinscripció universitària per al curs 2018-2019 a les universitats públiques catalana i l'Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) s'iniciarà el 5 juny i durarà fins al 2 de juliol per a la convocatòria de juny.En una resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la preinscripció universitària es farà per via telemàtica, i els estudiants hauran de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat o les seves seus la documentació acreditativa dels estudis que els donen accés.La primera assignació de places de la convocatòria de juny serà l'11 de juliol i la segona el 24 de juliol; per a la convocatòria de setembre, les preinscripcions del qual seran el 19 i 20 de setembre, la primera assignació serà el 2 d'octubre.Els estudiants que siguin assignats en la primera preferència en la primera assignació en la convocatòria de juny es podran matricular del 13 al 18 de juliol.El Consell de Ministres ha aprovat l'acord que autoritza la creació del Programa de gestió de la preinscripció universitària, que s'inicia l'1 de maig i finalitzarà el 31 de desembre.L'acord autoritza la incorporació a aquest programa de 16 efectius dels cossos administratiu i/o auxiliar administratiu mitjançant l'assignació temporal de funcions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)