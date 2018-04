Cuéntalo: milers de dones aixequen la veu i expliquen a Twitter casos d'agressions

Concentració de rebuig a la sentència de la Manada a Terrassa de Foto: Anna Mira

Entreu a #cuéntalo i proveu de posar-vos a la nostra pell ni que sigui per un moment. No sabeu com odio reconèixe'm en alguns dels tuits. No sabeu com reso xq la meva filla no s'hi hagi de reconèixer mai — Meritxell Formiga 🎗️ (@cienciescoop) 27 d’abril de 2018

#cuéntalo. En tinc tantes d’històries, que hauria d’obrir un fil. Al portal de casa, al cinema, els tocaments al metro aprofitant l’aglomeració, les obscenitats a cau d’orella d’algú et perseguia pel carrer. Creia que ja no, que això ja no era així… — maria pilar🎗 (@rosanesfiguerol) 28 d’abril de 2018

#Cuentalo Era petita, no arribava als 6 anys. Era l'estiu. Vaig anar a la piscina dels veïns. 30 anys més tard encara arrosego les conseqüències... — JUDIT FARAH 🎗 (@MasgrauJudit) 27 d’abril de 2018

Només em surt en català explicar que estava més freda que la por i que quan una és verge i li arrenquen a mossegades l'àngel entre les cames allò t'encén per dins i dus al cos aquelles cremades d'alt grau tota la vida. #cuéntalo @LaFallaras — Elisenda Serrano (@alosa79) 27 d’abril de 2018

Tenia 13 anys, ell 21. Al principi vaig acceptar (sense ser molt conscient). Vam quedar dins el cotxe d'un amic. Tot d'una me'n vaig penedir, li demanava perfavor q me deixar fugir però ell no aturava de tocar-me i insistia en anar a casa seva. Encara tremol si el veig. #Cuéntalo — Marga Segui (@MargaSegui22) 27 d’abril de 2018

#cuéntalo fa anys va patir una agressió sexual. Mai parlo, em fa mal. No vaig denunciar i m' en penedeixo tots els dies. Em va deixar una cicatriu física que em recorden cada dia la seva cara i no física que fa molt mal. Avui he pogut parlar per indignació i rabia. — 🎗 JúliA 🎗 (@LaJulia_) 27 d’abril de 2018

Amb les caus a la mà, expectant al mes minim moviment.Accelerant al més minim soroll.Amb por. No sentirme segura fins q he donat 2 voltes de clau a la porta. Ho he aconseguit. Aquesta nit m'he salvat. Escriure whats a les amigues. No adormirme fins q totes han respost. #Cuéntalo — 🎗MeryJoey86🎗 (@meryjoey86) 27 d’abril de 2018

La nit que em van agredir duia un vestit lila, preciós. Fa 4 anys. No me l’he pogut tornar a posar. Tampoc he estat capaç de regalar-lo, no sé per què. Cada dia, quan miro aquesta M de fusta, recordo que em va fer d’arma i em va salvar d’alguna cosa pitjor. #cuéntalo pic.twitter.com/cgt7n9L8Ub — Míriam Cano (@mrspremisse) 27 d’abril de 2018

La sentència a la Manada ha aixecat onades d'indignació als carrers i també a les xarxes, on molts usuaris han mostrat el seu desacord amb els nou anys de presó per abús sexual, i sense incloure el delicte de violació, per als cinc membres que van forçar una noia de 18 anys durant els Sanfermines del 2016. Fins i tot, el govern espanyol es planteja endurir el codi penal Arran del malestar provocat per una sentència considerada lleu, moltes usuàries de Twitter van aixecar la veu aquest divendres a través del hashtag #Cuéntalo i denunciar casos en què van patir agressions, abusos por mentre tornaven a casa o, fins i tot, violacions. L'etiqueta es va convertir en Trending Topic a l'Estat.

