VÍDEOS Pesarrodona: «Si els molesten els nassos vermells, ara ens els posarem grocs»

El ja tradicional acte dels divendres davant de la presó de Tarragona per exigir l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats ha comptat, aquesta vegada, amb la presència d'un home que ha estat notícia aquests darrers dies, Jordi Pesarrodona. El regidor de Sant Joan de Vilatorrada, va haver d'anar a declarar el dia de Sant Jordi als jutjats de Manresa, acusat d'un delicte d'odi per haver lluït un nas de pallasso al costat d'un agent de la policia espanyola el 20 de setembre, davant la seu de Governació, a Barcelona. El pallasso de professió va poder celebrar que finalment es va arxivar el seu.Pesarrodona ha agraït el gest de tots els CDR d'acudir davant els jutjats, amb un nas de pallasso, el dia que li tocava anar a declarar. Davant d'això, ha assegurat que continuarà amb "aquesta revolució de nassos, de nassos de pallasso que tant els molesta" i que amb aquesta revolució pacífica s'aconseguirà la República catalana. El regidor del Bages, a més, ha dit que "si els molesten els nassos vermells, ara ens els posarem grocs". S'ha tret un nas groc de la butxaca, se l'ha col·locat i la gent ha respost amb un sonor aplaudiment.El pallasso ha explicat, detalladament, què va viure abans i després de l'1-O. Durant més de 30 minuts ha deixat embadalits a les més de 150 persones que s'han aplegat a les portes de la presó, la majoria lluïnt nassos de pallasso, per escoltar les seves paraules. Ha recordat com la policia va anar directament per ell el dia del referèndum i tot perquè, segons ha explicat, quan va posar-se al costat del guàrdia civil a les portes de Governació, va dir ben alt i ben clar davant la càmera que duia el policia el seu nom, cognoms i càrrec a l'ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.També ha volgut compartir com aquell dia va ser colpejat, fins a tres vegades, a les seves parts nobles durant l'entrada de la policia al col·legi electoral que defensava, entre moltes vivències.Pesarrodona ha denunciat que l'estat espanyol ha deixat de ser democràtic i ha lamentat que la justícia no sempre és justa. Aquesta afirmació ha servit també, per començar l'acte recordant i rebutjant la sentència als membres de "la Manada".

