«La Manada»: fer el merda

Unanimitat? No. Qui sí que va fer el merda i ben fet va ser, com sempre, El programa de Ana Rosa, de Telecinco

«El programa de Ana Rosa» entrevistant l'advocat de «la Manada»

. I per què? Per morbo, per fer espectacle, per elucubrar absurdament, per emetre opinions gratuïtes i sense cap rellevància, per fer el merda. Quina mena de gentussa és la que fa enquestes sobre casos així, la que busca fotos i testimonis a favor d’un bàndol o l’altre, la que fabula sobre si va ser una violació o sexe consentit? Doncs bé, ja està, ja hi ha sentència. I la sensació de fàstic profund s’ha multiplicat per deu mil. Perquè ja no es tracta de fer volar coloms, de fer bullir l’olla, d’entretenir-se amb vaticinis. La justícia que ens ha de protegir ha determinat que no va ser violació sinó abús sexual.pot decidir que un abús sexual no és una violació? Sembla ser que això ho estipula el codi penal i em pregunto qui és el malalt que ha redactat i aprovat aquesta porqueria, aquest atac al sentit comú i a la dignitat humana? S’ha de celebrar la pràctica unanimitat dels mitjans de comunicació que des que es va saber la sentència, van donar veu a les protestes ciutadanes sense posar cap sordina ni fer un exercici d’equidistància. Sense fer el merda, vaja.i fins i tot van explicar que la Policia Nacional havia fet un tuit amb el hashtag #noesno . Suposo que per donar fe de la substancial unanimitat del rebuig. A Informativos Telecinco també es van passejar per totes les manifestacions de les ciutats espanyoles i a Sálvame van començar el programa protestant enèrgicament contra la decisió judicial. A TV3, el Tot es mou va dedicar bona part del seu metratge al tema. Van portar un advocat expert en dret penal que va aportar consideracions francament interessants. No es tractava de burxar, de remenar en la ferida oberta sinó de treballar un argumentari útil i entenedor. No anava d’opinar gratuïtament, d’escopir bilis perquè sí, per quedar-se descansats, sinó que es notaven les ganes d’explicar bé allò que, tristament, era notícia., de Telecinco. La sentència es va fer pública quan el capítol d’ahir ja s’havia acabat però, esclar, en l’era de les xarxes socials els tuits que facis et poden delatar. Què va tuitejar el CM del programa? Doncs després de donar la notícia de la sentència, van penjar videos i posts diversos. El primer sobre un membre de "la Manada" que aquell dia no era a la ronda nocturna dels seus amics per Pamplona. Diu coses com: “He ido a verles a la cárcel y están mal. Esa chica les traicionó” o “He participado en orgías con ellos y las chicas nunca se han quejado”. Un altre tuit estava dedicat a una exclusiva del programa: l’estada a Barcelona dels cinc amiguets curts de gambals pocs dies abans d’anar als Sanfermines. Fotos dels seus culs, de la platja, de les discoteques i bars on van estar... Tot molt interessant, vaja.donava la seva versió dels fets: “Mi hermano me dijo que si la chica no hubiera querido no hubieran seguido con la fiesta. Y yo le creo”. Ah molt bé, aquest és el nivell d’El programa de Ana Rosa. Acaba de sortir la sentència, denigrant i pudent, qualsevol persona amb un mínim de sensibilitat i sentit comú es limitaria a explicar què ha passat i quines són les reaccions majoritàries. Ells no, ells consideren que han de donar volada a aquestes informacions, en què s’expressa un clar biaix favorable a les tesis dels acusats. Es pot ser més mesquí i repulsiu? No sorprèn perquè és aquest el seu modus operandi habitual però fa pensar molt seriosament sobre la competència intel·lectual i moral de les persones que hi intervenen. I això sense haver-li dedicat encara tot un programa en directe. Fer el merda, se li diu.

