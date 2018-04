​El violador de la Verneda sortirà en llibertat sense estar rehabilitat

El conegut com a violador de la Verneda sortirà de la presó dijous vinent sense estar rehabilitat. Gregorio Cano ha complert 20 anys de condemna per 17 anys de presó.La Fiscalia ha ordenat la vigilància "no invasiva" del violador de la Verneda perquè considera que té un alt risc de reincidència. En aquest sentit els Mossos s'encarregaran del seu control després que el ministeri públic hagi activat el protocol per als expresos identificats com a perillosos.El delinqüent sexual va actuar al barri barceloní de la Verneda però també a Horta, Poblenou i Sant Andreu així com a l'Hospitalet de Llobregat i a Montcada i Reixac.

