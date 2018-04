L'edificant resposta de Dolors Bassa a una reclusa que l'insulta per ser independentista

La Dolors ens ha explicat que ha anat a comprar dins la presó:



- “Mira, la imbécil que quería separar Cataluña de España”.



La Dolors l’ha respost:

- “La diferencia entre tú y yo, es que yo nunca te llamaría imbécil”



I aplaudiments de la majoria de dones presents.#dignitat — Isaac Peraire🎗 (@isaacperaire) 27 d’abril de 2018

Marta Vilalta, Isaac Peraire i Cesc Iglesias han visitat aquest divendres a Alcalá Meco Carme Forcadell i Dolors Bassa. A la sortida, els dirigents d'ERC han explicat la situació en què es troben les dues dirigents sobiranistes. "Les hem vist molt bé. La Dolors ens ha dit que seguim, que les reivindiquem i no les oblidem, i que persistim perquè ho hem de fer tot per treure-les d'aquí i acabar guanyant", ha dit Vilalta, portaveu d'ERC.En una publicació a Twitter, Isaac Perarie, vicesecretari d'Organització dels republicans, ha narrat com Bassa deixa amb un pam de nas una reclusa que l'insulta per ser independentista. "Mira, la imbécil que quería separar Cataluña de España", li diuen. "La diferencia entre tú y yo, es que yo nunca te llamaría imbécil", li etziba la consellera de Treball.Peraire ha explicat que Bassa està molt agraïda per les cartes que rep a la presó i ha animat a enviar-ne més. "Ens ha donat records per tothom i ens ha demanat que les reivindiquem permanentment", ha dit. Per últim, Iglesies, secretari d'Anàlisi electoral, ha dit que la consellera de Treball classifica totes les cartes i ha fet una crida a participar a l'acte de "Free Dolors Bassa" del dia 1 de maig: "Ens anima a fer un Primer de Maig reivindicatiu, perquè això va de democràcia i de drets i llibertats", ha reblat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)