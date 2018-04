ERC convoca una concentració pel mig any de Junqueras i Forn a la presó

📢 Dimecres farà 6 mesos que Oriol @junqueras i @quimforn són a la presó d'Estremera🎗



Fem que la📍Plaça Sant Jaume sigui un 🗣clam per la seva llibertat i la de totes les persones preses! #LlibertatPresosPolítics #LlibertatPresesPolítiques pic.twitter.com/PJaWvUkhmU — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 27 d’abril de 2018

El 2 de novembre del 2017 l'Audiència Nacional enviava a presó mig Govern de la Generalitat de Catalunya per haver tirat endavant els plans de proclamar la República Catalana. Setmanes més tard, poc abans de les eleccions del 21-D, diversos membres de l'executiu català van sortir en llibertat provisional. Es van quedar entre reixes, però, el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i el conseller d'Interior, Joaquim Forn. Dimecres vinent, 2 de maig, es compleix mig any des que van ser privats de llibertat i Esquerra Republicana vol fer-ho notar.La formació independentista ha convocat una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona per aquest dia a dos quarts de vuit del vespre. Crida el sobiranisme a mobilitzar-se de nou per denunciar la situació dels dos líders independentistes i membres d'ERC. L'objectiu és omplir la plaça que aixopluguen el Palau de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona i convertir-la en un clam per la seva llibertat i la de "totes les persones preses".

