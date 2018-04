ERC aposta per mantenir el debat sobre la reforma de la llei de la Presidència en el proper ple

Sergi Sabrià atén els mitjans a la Feria de Abril Foto: Esquerra

El portaveu del grup parlamentari d’ERC, Sergi Sabrià, ha convidat aquest divendres JxCat a “seure darrere d’una taula” per negociar sobre una possible investidura amb un quart candidat i per parlar del futur de la llei de Presidència, després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i de l’advertència del Tribunal Constitucional a la Mesa.En unes declaracions fetes després d’obrir la caseta dels republicans a la Feria d’Abril de Catalunya, Sabrià ha evitat pronunciar-se clarament sobre les darreres informacions que apunten que JxCat s’estaria obrint a buscar un quart candidat per poder investir, aparcant així l’opció de Carles Puigdemont a través de la reforma de la llei de la Presidència. “Hem llegit tot el que ha sortit i les declaracions de JxCat, però són debats que els fem darrere d’una taula i no als mitjans. Tindrem l’oportunitat de parlar-ne, segur, i de fer el que ens demana el país, arribar a un acord i fer efectiva la majoria republicana que surt del 21-D. Segur que aconseguirem un acord i ho farem darrere una taula”, ha dit, instant així a la negociació.Sense voler concretar més, Sergi Sabrià ha comentat que "la voluntat d’ERC és continuar parlant amb JxCat i arribar a un acord" i ha recordat que "no està a les mans" dels republicans sotmetre un nou nom a la investidura. Amb tot, tampoc ha tancat la porta a aprovar o aparcar la llei de la Presidència després dels dictàmens que han sortit. En aquest sentit, ha defensat “mantenir l’ordre del dia del ple” amb el debat d’aquesta reforma. “Està bé que l’ordre del dia sigui el que està establert. Estem d’acord en explorar qualsevol via que permeti investidura, l’única condició és que la investidura sigui efectiva. A dia d’avui la proposta de reforma està a l’ordre del dia del ple i així ha de ser”, ha sentenciat.Sabrià s’ha fet acompanyar per la diputada Jenn Díaz i el portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, per inaugurar l’activitat de la Bodega Republicana, el nom que han posat a la seva caseta a la Feria. Precisament Rufian ha estat el que ha recordat que aquesta festa “forma part de la història vital, de l’ADN” de molta de la gent d’ERC, i que el partit fa un parell d’edicions que té caseta a la Feria d’Abril de Catalunya. “Estem molt orgullosos que ERC també hi sigui. Volem representar de la millor manera possible al poble i això significa estar a tot arreu”, ha dit, tot recordant que aquest any “no és una Feria normal, perquè recordar que faltaran els nou presos i els exiliats”.

