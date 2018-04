Cristina Cifuentes també renuncia a la presidència del PP de Madrid

Cristina Cifuentes ha renunciat també a la presidència del PP de Madrid, segons ha avançat Infolibre . La decisió arriba dos dies després de dimitir com a presidenta de la Comunitat arran de l'escàndol del màster i el vídeo on apareixia robant uns productes de cosmètica. Cifuentes té previst també deixar l'escó a l'Assemblea de Madrid, però no de manera immediata, segons apunten diversos mitjans.La ja expresidenta de la comunitat madrilenya van renunciar públicament al càrrec després de dies de pressió per part de la cúpula dels populars i rebre, definitivament, l'ultimàtum del president del govern espanyol i també de la formació, Mariano Rajoy. En aquell moment, Cifuentes va denunciar una campanya personal contra ella "que ja ha travessat totes les línies vermelles".Tot i que s'espera que l'exdirigent talli fils de relacions de dalt a baix amb la formació, ara per ara continuarà ocupant el seu seient a l'Assemblea de Madrid. Tal com assenyala ElDiario.es , que cita fonts internes del partit, Cifuentes "de moment continuarà". Ho farà com a diputada rasa i "sense exigir".

