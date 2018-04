Manuel Lao es ven Cirsa al fons d'inversió Blackstone

L'empresari terrassenc Manuel Lao Hernández ha tancat la venda del 100% de Cirsa al fons d'inversió Blackstone per un import que no s'ha fet públic, segons informa LaVanguardia. Cirsa és un dels líders mundials en l'activitat del joc i oci i la primera companyia espanyola del sector. Va ser fundada l'any 1978, ara fa 40 anys, i amb seu a Terrassa Cirsa gestiona 147 casinos, 178 salons, més de 75.000 màquines recreatives, 70 bingos i 2.000 punts d'apostes esportives repartides pel territori espanyol però també a Itàlia i a Amèrica Llatina. L'any 2017 Cirsa va presentar uns ingressos d'explotació de 1.716 milions d'euros.

Està previst que l'actual CEO de Cirsa des de 2006, Joaquim Agut assumeixi la presidència del Grup. De fet, el responsable de Private Equity de Blackstone per a Europa, Lionel Assant, explica que "estem entusiasmats de recolzar a Joaquim i la seva estratègia en aquesta nova etapa així com l'expansió de Cirsa tant a nivell orgànic com a través d'adquisicions i en noves zones geogràfiques".

Manuel Lao ha mostrat la seva "més sincera gratitud a tots aquells amb els qui he tingut el plaer de treballar durant els últims 40 anys" i ha expressat la seva confiança en Cirsa que assegura que amb l'entusiasme i l'ambició de Blackstone "aconseguirà un gran èxit en el futur". Per la seva banda Agut s'ha referit a Lao i ha assegurat que "Cirsa no estaria on està avui sense la seva direcció estratègica i lideratge excepcional". Els negocis de Cirsa a Argentina no formen part de la venda i continuaran sent administrades per Manuel Lao.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)