FOTOS Periodistes de TVE, de «dol» per denunciar el bloqueig del PP a la televisió pública

Redacció de RTVE en protesta contra el bloqueig del PP a la renovació de la cúpula Foto: Consell d'informatius de RTVE

Los profesionales de la información de RTVE indignados ante el bloqueo del @PPopular y de @anapastorjulian a la renovación de la cúpula de la radio y tele públicas ¡RTVE está secuestrada! ¡Hay que devolverla a los ciudadanos! #sosRTVE #ViernesNegroRTVE #DefiendeRTVE pic.twitter.com/hSC2SdokUy — C.Informativos TVE (@CdItve) 27 d’abril de 2018

El Consell d'informatius de RTVE amb membres de l'Eurocambra durant la roda de premsa del 25 d'abril. Foto: ACN

Professionals de la RTVE han anat a la redacció de Torrespaña vestits de negre i amb les mans enlaire en senyal de protesta al bloqueig del Partir Popular a la renovació de la cúpula televisió i la ràdio pública espanyola. Els treballadors han mostrat la seva indignació per xarxes socials i asseguren que "RTVE està segrestada" i que "s'ha de tornar als ciutadans".Els periodistes protesten en contra de la decisió dels populars de plantejar que, el document consensuat per la resta de partits per celebrar un concurs públic i escollir president, es voti per separat a les meses del Congrés dels diputats i al Senat, on el PP té majoria. És d'aquesta manera que els populars han aconseguit un cop més bloquejar i prolongar la renovació de la cúpula de la RTVE.Les protestes no es viuran únicament a la redacció de Torrespaña, sinó que els treballadors vestiran també de negre davant les càmeres. D'aquesta manera, tant en La 1, el Canal 24 Hores, com als informatius territorials, els periodistes de la ràdio i televisió espanyola volen fer arribar a l'audiència la seva indignació amb la determinació del Partit Popular.El consell d'informatius de Televisió Espanyola (TVE) va denunciar el passat dimecres al Parlament Europeu "la manipulació i la censura" a la informació que s'emet per RTVE. Representants dels treballadors de la cadena espanyola s'han reunit amb la presidenta del Comitè de Peticions, Cecilia Wikström, per parlar amb ella sobre el cas, que la cambra ja va admetre a tràmit fa dos mesos, i que actualment està estudiant.Alejandro Caballero, del Consell d'Informatius de RTVE ha recordat que en la petició el que demanen els treballadors és que des del Parlament Europeu "s'exigeixi al govern espanyol que es compleixin principis fonamentals en els valors europeus, com la imparcialitat, la pluralitat i la independència, a les quals ha d'estar obligada qualsevol televisió pública".Coincidint amb la visita dels treballadors de TVE a la cambra, el PP ha emès un comunicat en què informa que s'ha registrat al Parlament Europeu una "petició ciutadana" per "estudiar la manipulació i la falta de neutralitat dels mitjans de comunicació públics que depenen de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), entre ells TV3 i Catalunya Ràdio".La petició, que ara l'Eurocambra haurà de decidir si admet a tràmit o no, la promou l'exdiputat del PP per Girona Sergio Santamaría Santigosa. L'eurodiputada del PP i vicepresidenta del Comitè de Peticions de l'Eurocambra, Rosa Estaràs, ha assegurat que la queixa sobre els mitjans catalans "detalla nombrosos fets i indicis que apunten que TV3 i altres mitjans catalans han estat exclusivament al servei de governs catalans per promoure la independència i que, per tant, no han treballat per donar una informació completa i veraç al conjunt dels catalans".La queixa, però, en el cas dels mitjans catalans, és d'un particular, exdiputat del PP, mentre que són els propis periodistes de TVE els que promouen la petició sobre la cadena espanyola. El Secretariat del Comitè de Peticions haurà de determinar ara si el cas de TV3 és admissible o no.

