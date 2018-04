VÍDEO Dirigents d'ERC expliquen la situació de Forcadell i Bassa a la presó

Marta Vilalta, Isaac Peraire i Cesc Iglesias han visitat aquest divendres a Alcalá Meco Carme Forcadell i Dolors Bassa. A la sortida, els dirigents d'ERC han explicat la situació en què es troben les dues dirigents sobiranistes. "Les hem vist molt bé. La Dolors ens ha dit que seguim, que les reivindiquem i no les oblidem, i que persistim perquè ho hem de fer tot per treure-les d'aquí i acabar guanyant", ha dit Vilalta, portaveu d'ERC.Peraire, vicesecretari d'Organització dels republicans, ha explicat que Bassa està molt agraïda per les cartes que rep a la presó i ha animat a enviar-ne més. "Ens ha donat records per tothom i ens ha demanat que les reivindiquem permanentment", ha dit. Per últim, Iglesies, secretari d'Anàlisi electoral, ha dit que la consellera de Treball classifica totes les cartes i ha fet una crida a participar a l'acte de "Free Dolors Bassa" del dia 1 de maig: "Ens anima a fer un Primer de Maig reivindicatiu, perquè això va de democràcia i de drets i llibertats", ha reblat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)