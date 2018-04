Mig any d'exili en deu moments

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, des de Suïssa Foto: ACN

Unes setmanes després que Ponsatí aterrés a Saint Andrews, una altra destacada dirigent sobiranista feia les maletes davant l'ofensiva judicial espanyola. El 22 de març, a última hora, Marta Rovira comunica que deixa l'escó al Parlament . L'endemà té una cita davant del Tribunal Suprem, on l'esperen per dir-li que està processada per rebel·lió. Però Rovira no va a Madrid perquè ja fa camí cap a Suïssa, on decideix exiliar-se per "no viure silenciada" . La secretària general d'ERC portava des de l'empresonament d'Oriol Junqueras assumint les regnes republicanes i la successió de greus esdeveniments l'havien anat afectant cada vegada amb més duresa a nivell personal. "El que més m'entristeix és que no sé quan podré tornar. Sóc conscient que he marxat per molts anys, que he deixat enrere moltíssima gent que m'estimo, molts paisatges, la meva ciutat, i que la meva família haurà de fer un canvi brutal de vida", indica a l'ACN