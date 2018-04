L'advocat de Comín i Serret acusa Llarena de «frau de llei» per urgir la seva declaració a Bèlgica

Toni Comín i Meritxell Serret, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

L'advocat dels exconsellers Toni Comín i Meritxell Serret, Gonzalo Boye, ha acusat aquest divendres el magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena d'"abús de dret" i "frau de llei" per instar Bèlgica a prendre declaració dels dos polítics exiliats . Llarena vol que Bèlgica interrogui Comín i Serret per tal que designin advocat a Espanya, però també va oferir la possibilitat que siguin traslladats a l'Estat per assignar-los un advocat i un procurador d'ofici. Boye recorda que ell és l'advocat de tots dos i que fa més de sis mesos que van demanar declarar per videoconferència i que sempre se'ls ha denegat aquesta opció.En un dur escrit de vuit pàgines, Boye demana la nul·litat de la providència de Llarena i que el procés judicial contra ells comenci de nou perquè des del novembre s'han intentat personar i no els han deixat, i tampoc s'han respost molts dels seus recursos. Així, acusa Llarena de cometre un "atac frontal al dret a un procés amb les degudes garanties, al dret de defensa i a un jutge imparcial". L'advocat recorda que fins en tres ocasions s'han presentat escrits demanant la declaració per videoconferència i no se'ls ha fet cas. Així, recorda que les lleis europees de cooperació judicial ho preveuen.També acusa Llarena de "confondre terminològicament" la petició per "designar" advocat i procurador amb una "declaració" judicial, cosa que considera un "abús". "Sembla evident que no interessa la declaració, sinó, exclusivament, l'entrega de tots els reclamats", afegeix. "S'ha convertit en una mena de necessitat que estiguin personats per, d'aquesta manera, notificar la interlocutòria de processament i aconseguir que, transcorreguts els terminis processals, sigui ferma", conclou, considerant que Llarena ho fa per "raons de necessitat processal".Per tot això, demana que si es tenen per personats els seus clients, es resolguin tots els escrits presentats anteriorment i es reiniciïn les actuacions contra ells al principi de tot.També és molt dur contra la possibilitat que es designi un advocat d'ofici als seus clients perquè suposaria "obligar a seguir una línia de defensa que no és la que pretenen".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)