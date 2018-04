VÍDEO El calbot d'Amaia a la caverna espanyolista pel llibre «Espanya de merda»

Sant Jordi x @amaia_ot2017. Una publicación compartida de ALFRED (@alfred_ot2017) el 23 Abr, 2018 a las 2:32 PDT

El gilipollas de @Alfred_ot2017 le regala a la tonta (o se lo hace muy bien) de @Amaia_ot2017 el libro "España de Mierda" y estos dos personajes nos van a representar en @eurovision_tve de últimos no pasamos. — Tercio Valenciano (@TercioValencian) 24 d’abril de 2018

Aquest nano veurà Eurovisión per la tele, no actuarà ni a les festes de Belchite i acabarà tocant els dimecres al Mediterráneo però digueu-li que té pagada una cervesa i una tapa de morro. https://t.co/K6hZ9gyWQR — Joel Cockburn (@Joel_Cockburn) 23 d’abril de 2018

Esta es la pareja que nos representara en Eurovisión. Por mi como si los descalifican. Hasta en esto tienen que hacerlo mal. https://t.co/QPSWPziFOg — Rafael López-Diéguez (@RLDieguezAES) 24 d’abril de 2018

https://t.co/pjf3e011He

No me representan no he oído la canción y ni pienso verlos — M.A (@hamra_naz) 24 d’abril de 2018

@Alfred_ot2017 eres lo más RASTRERO Y CÍNICO DEL MUNDO. Y TÚ VAS A REPRESENTAR A ESPAÑA EN EUROVISIÓN??? Ojalá PIERDAS, HAGAS EL RIDICULO Y QUEDES EL ÚLTIMO POR COSAS COMO ESTA https://t.co/sdnlzAxPYL — Victor Del Estal (@vdelestal) 24 d’abril de 2018

Quina decepció... què trist.

Que decepción... que triste.https://t.co/ZPY4RRNBN2 — TABARNIA LIBRE 🇪🇸 (@OEstrach) 23 d’abril de 2018

Gracias @Alfred_ot2017 por hacer que conozca el libro de "España de mierda" de Albert Pla. Lo acabo de pedir y esperando a que llegue para leerlo. Pdt: muy orgullosa de que nos representeis en ESC, mas gente como vosotros hace falta! 😘❤ — AcordeQueen (@Carri1016) 23 d’abril de 2018

Alfred, el barceloní que representarà Espanya a Eurovisió, va regalar a la seva parella artística i també sentimental, Amaia, el llibre Espanya de merda, el debut literari del cantautor Albert Pla. La novel·la retrata una "Espanya de merda" de la que no se salva ningú. Com era d'esperar, aquest fet va aixecar molta polseguera i va generar un rebuig considerable entre els tuitaires espanyols. Ara ha estat la mateixa Amaia qui ha tornat a avivar la polèmica.En una roda de premsa prèvia al concurs d'Eurovisió, la guanyadora de la darrera edició d'Operación Triunfo assegura que, a la seva maleta, no hi podrà faltar el polèmic llibre. La resposta d'Amaia desperta riures i aplaudiments entre els periodistes i els presents a la sala de premsa.Després de saber-se la notícia, el mateix Alfred va publicar un vídeo al seu compte de Twitter acompanyat d'Amaia on dona els motius per haver-li regalat aquesta obra. Així, assegurava que "no entenen per què no es pot regalar un llibre a una persona si som lliures de regalar el contingut que sigui. A més, no és un llibre que parla de política, ni parla d'independentisme, ni parla malament d'Espanya. Simplement és una sàtira del país".Per últim, va refermar el seu compromís amb el país que representaran al festival. "Estem bolcats amb Eurovisió treballant cada dia per quedar en la millor de les posicions i fer una bona feina", ha explicat, tot concloent que "estan a tope amb Espanya".Les reaccions entre els seguidors de la parella no es van fer esperar i les xarxes socials van treure foc en les hores posteriors. No és la primera vegada que es vincula l'Alfred al sobiranisme, tot i que sempre ho ha negat.La majoria de comentaris a les xarxes socials són crítics, però alguns també aplaudeixen el regal. Us en fem un petit recull:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)