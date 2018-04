L'alcaldessa de Badalona se sotmetrà a una qüestió de confiança per aprovar els pressupostos

Dolors Sabater, en el ple d'investidura de l'Ajuntament de Badalona Foto: Marc Ustrell

Els pressupostos han convertit l'Ajuntament de Badalona en un autèntic camp de batalla polític a poc més d'un any de les properes eleccions municipals. Després que en el ple de dimarts passat PP, PSC i Ciutadans evitessin l'aprovació dels comptes per al 2018, aquest divendres l'alcaldessa, Dolors Sabater, ha anunciat que se sotmetrà a una moció de confiança vinculada a la seva aprovació.Sabater ha assegurat que els comptes que es van portar al ple, que se situen en els 166 milions d'euros de despesa, un 4% més, "són els que els veïns es mereixen" i necessaris per consolidar la "remuntada" de la ciutat. "Lluitaré fins al final per aconseguir la seva aprovació perquè la ciutat no pot renunciar a aquest pressupost", ha afegit.Sobre el vot negatiu del PSC, el partit que va facilitar l'actual govern municipal, Sabater ha dit "entendre que necessitessin expressar les seves discrepàncies", però els ha demanat que posin els interessos de la ciutat per davant dels de partit i "donin una segona oportunitat als pressupostos".Dolors Sabater, que no ha posat data a la moció de confiança, ha assegurat que el no del PSC als pressupostos "és un càstig" que la ciutat no es mereix. En aquest sentit, ha reconegut que pels socialistes, com per la resta de partits, ha estat "complex gestionar la repercussió del context polític general, especialment amb la crisi del 155", però ha dit confiar "que no passin per davant de Badalona la seva estratègia electoral".Finalitzada la roda de premsa de l'alcaldessa de Badalona, el president del grup municipal del PSC, Àlex Pastor, ha avançat que retiraran la confiança a Sabater per incomplir les dues condicions principals que van acordar per facilitar la seva investidura: neutralitat institucional al voltant del procés sobiranista i impulsar les polítiques socials. Sobre la primera qüestió, Pastor ha criticat que Sabater "ha posat la ciutat de Badalona al servei del procés sobiranista" i que això impossibilita que li segueixin donant suport.Sobre el nou escenari que s'obre, Pastor ha deixat clar que el PSC "no té res en contra" d'ERC i ICV-EUiA, els socis de Guanyem Badalona al govern municipal, i ha reclamat al partit de l'alcaldessa "que faci una reflexió profunda sobre el lideratge de Sabater" tot recordant que va dir que "uniria aquesta ciutat i el que ha fet és dividir-la encara més".El president del grup municipal socialista ha recordat que per tirar endavant una moció de censura calen 14 regidors i que estan disposats a parlar "amb tothom", inclòs el PP, per estudiar escenaris de futur. "Si es donen les condicions, estaríem disposats a liderar una alternativa", ha destacat Pastor.

