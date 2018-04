Sorprenents passos de vianants en 3D a Vic

Els operaris pintant l'efecte tridimensional. Foto: Adrià Costa

L'Ajuntament de Vic ha pintat passos de vianants amb efecte tridimensional a la carretera de Manlleu. S'ha aprofitat el reasfaltat de les obres de millora que s'estan portant a terme aquests dies per repintar els passos. Aquesta és una mesura més per evitar els atropellaments i que els vianants puguin creuar de forma més segura. De fet, aquesta és una de les vies on passen més cotxes diàriament. L'artista i dibuixant Toni Ortiz és l'encarregat de crear l'efecte tridimensional en aquesta via."Està dibuixat a 25 metres perquè l'efecte es vegi plenament" explica el regidor de Mobilitat, Toni Serrat. En aquest sentit, remarca que és una alternativa als vots i esquenes d'ases perquè provoquen problemes a "camions, ambulàncies i cotxes de Bombers". "No caldrà frenar de cop perquè la velocitat màxima és de 50", diu el regidor responent a algunes crítiques. "Si acaba sent problemàtic ho despintarem, però ens semblava que valia la pena provar-lo".Serrat apunta que "a Vic hi ha massa atropellaments" i per això cal posar-hi atenció, tal com marca el Pla Local de Seguretat Viària. "Anem fent proves a veure què va millor en cada situació", diu el regidor. Precisament el passat febrer de 2017, l'Ajuntament de Vic ja va instal·lar un pas zebra que s'il·lumina quan passa un vianant . Aquest està situat al carrer Mossèn Josep Gudiol, una de les zones més fosques de la ciutat.En total hi haurà sis passos zebra a la carretera de Manlleu amb aquest efecte. Dijous es va pintar el primer i es veu l'efecte en un sol sentit, de Manlleu a Vic. Aquest divendres se n'ha pintat un altre que es veu l'efecte en els dos sentits. I n'hi haurà quatre més en cadascun dels laterals que segueixen els dos grans passos zebra. Tots aquests tindran un sol sentit, el del carril lateral.

