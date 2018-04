L'oposició reprova la gestió de Colau a Ciutat Vella per la proliferació dels narcopisos

Era una crònica cantada que aquest divendres el ple de Barcelona reprovaria la gestió d'Ada Colau al districte de Ciutat Vella per la proliferació dels narcopisos, els habitatges ocupats on es trafica amb droga. El que no era tan esperat és que el debat d'aquest punt, que havia motivat una àmplia aliança de l'oposició perquè es tractés en un ple extraordinari, s'hagi ventilat en només 29 minuts. La reprovació ha prosperat amb el suport del Grup Demòcrata –el PDECat-, Ciutadans, ERC, el PSC i el PP, mentre que el regidor no adscrit (de Demòcrates) s'ha abstingut, i la CUP i el govern de Colau han votat en contra.El detonant ha estat la polèmica que ha saltat en els darrers mesos per la proliferació dels narcopisos , si bé a l'oposició tampoc li passa per alt el fet que falta poc més d'un any per a les pròximes municipals i que el moment és apropiat per furgar en els punts dèbils del govern. L'ordre del dia constava d'un únic punt, i és el de reprovar l'acció del govern a Ciutat Vella "constatant que el fracàs del lideratge municipal al barri del Raval ha fet retrocedir en tota la tasca de recuperació feta pels ajuntaments democràtics amb el treball de veïns, veïnes i entitats".A més, es demana "l'adopció de mesures urgents i integrals" al barri del Raval i al conjunt de Ciutat Vella. És al Raval on han començat els narcopisos, si bé ja se n'han detectat en tres dels quatre barris del districte, ja que també n'hi ha al Gòtic i la Barceloneta. El PSC ha presentat una bateria de 34 propostes i l'Associació de Veïns Illa RPR (Roig-Picalquers-Robador), una de les més combatents contra els pisos de la droga, també ha formulat 20 propostes més per traslladar-les al ple . L'entitat no intervé a la sessió, però ha fet referència als seus plantejaments la líder de Ciutadans, Carina Mejías.També s'ha debatut en el ple ordinari una proposta del PP per reprovar la gestió global de Colau i el seu equip "per la falta de resposta a les necessitats de la ciutat", però no ha tirat endavant. Segons els populars, l'equip de govern "ha generat un agreujament i proliferació dels problemes als barcelonins i una manca d'empenta per l'avanç de la ciutat". El PP ha emmarcat aquesta darrera proposta en el tercer aniversari del mandat, que es complirà a finals de maig, i només ha rebut el suport de Ciutadans. El govern de BComú, a més de la CUP, han votat en contra, i la resta de l'oposició s'ha abstingut.Fernández Díaz ha recordat que aquesta proposta ja va ser debatuda fa un any, coincidint amb l'equador del mandat, però que ja va ser rebutjada pel vot de qualitat de l'alcaldessa. "Les coses han canviat malauradament a pitjor", ha criticat el popular, i ha indicat que "tres anys després –de l'inici del mandat- la ciutat se li escapa de les mans". La majoria de grups de l'oposició han considerat que hi ha motius per reprovar l'acció de Colau, però opinen que no s'ha de "banalitzar" aquesta fórmula. L'alcaldessa els ha retret que "només els interessa desgastar i atacar, i la ciutat els interessa ben poc".

