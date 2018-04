L'ACM explicarà amb «objectivitat i rigor» com es va viure el referèndum des dels municipis

David Saldoni aquest divendres Foto: ACM

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) ha acordat proposar als seus associats iniciar el procediment per explicar què va passar i com es va viure als municipis catalans el passat 1 d’octubre, durant la celebració del referèndum. L’objectiu principal és aportar la versió municipalista "amb objectivitat i rigor", ja que ningú ha demanat als municipis què va succeir."Volem aportar els 'informes de la veritat', d’una manera extremadament rigorosa per ser acurats a la realitat i perquè puguin ser útils per a totes les parts i per al jutge", ha explicat el president de l’ACM, David Saldoni, després de la celebració d'un Comitè Executiu extraordinari on s’ha aprovat iniciar el procés per demanar els informes als ajuntaments afectats per actes de violència l'1-O."Els municipis som estat, som l’administració més propera al ciutadà i en cap moment se'ns ha demanat què va passar l'1-O", ha destacat Saldoni, que ha insisteix que es vol "contribuir a defensar el bon nom i l’honor dels municipis". "No actuem de part, sinó que volem que tothom pugui tenir accés a la informació i que sigui útil", ha reblat.Fins ara, consideren des de l'entitat, el relat dels actes violents només s’ha basat en informes i querelles de la fiscalia i atestats de la policia espanyola i de la Guardia Civil. "S’ha obviat la representativitat del món local, la seva legitimitat i s’ha criminalitzat a molts municipis i els seus ciutadans", ha dit el dirigent municipalista, que considera vital fer un informe rigorós de veritat per contrastar com va anar la violència en cada municipi afectat per les interlocutòries i sumaris oberts. "A Catalunya sempre s’han defensat totes les idees i projectes polítics en pau. La violència mai ha estat una opció a Catalunya", insisteix Saldoni.

