JxCat descarta desobeir el TC per investir Puigdemont

Junts per Catalunya (JxCat) no aposta per un escenari de desobediència per investir Carles Puigdemont després dels avisos llançats ahir pel Tribunal Constitucional (TC). Eduard Pujol, en una entrevista a Efe reproduïda per diversos mitjans, ha descartat forçar la mesa del Parlament que presideix Roger Torrent (ERC) a la desobediència per tal d'escollir Puigdemont.En aquest sentit, ha incidit que "és necessari mantenir l'opció de Puigdemont", però sense entrar "en un escenari de desobediència", perquè no hi ha voluntat de "generar nous problemes". El Parlament té fins al 22 de maig per escollir un nou president si no es vol anar cap a un escenari de noves eleccions.La investidura del líder de JxCat va rebre ahir un doble revés : la suspensió de la candidatura per part del TC i el dictamen contrari del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) a la reforma de la llei de la Presidència.

