Aconegueix reunir els pistolers més perillosos a «Wanted 7»

Els propers 10, 11, 12 i 13 de maig tindrà lloc la 12a edició de la Fira JugarxJugar de Granollers, un dels principals punts d'empenta del joc de taula a Catalunya. Un dels actes més destacats que hi tenen lloc és el Concurs Ciutat de Granollers de Creació de Jocs , que enguany celebrarà la seva 11a edició i que en aquest temps s'ha convertit en el més important del país i amb una àmplia repercussió internacional.Els concursos de creació de jocs han esdevingut el principal element impulsor de la creació de jocs de taula. Pels autors novells, participar en aquests concursos suposa una mesura gratuïta d'avaluació de la seva feina i una via didàctica que permet aprendre i millorar. Alhora, com passa també amb el concurs de les Jornades Iludo de Mataró , el fet que aquests concursos estiguin emmarcats en unes jornades lúdiques, són una ocasió immillorable pels nous creadors de jocs per trobar-se i intercanviar coneixements i experiències.I per aquells que tenen la fortuna de que els processos de selecció dels concursos els seleccionin per arribar a la final, això pot significar l'ocasió perquè algunes editorials de jocs de taula es fixin en el joc i poder aconseguir la seva publicació. En aquest cas trobem Wanted 7 d' Eloi Pujades , que a la 10a edició del Concurs de Creació de Jocs Ciutat de Granollers es va endur l'accèssit i 5 mesos més tard era publicat per GDM Games , l'editorial de Montcada i Reixac.Us traslladareu a un dels llocs més perillosos que existeixen, un Saloon de la regió del Golden River, al llunyà oest americà. Allà es reuniran els més perillosos bandits i pistolers. La vostra tasca serà aconseguir reunir la millor banda, però no serà una tasca fàcil.Asseguts al voltant d'una de les taules del Saloon hi trobareu a un grapat de pistolers. Els intentareu convèncer perquè vinguin a formar part de la vostra banda i que es facin el sord als intents de reclutament que rebran dels altres jugadors.A alguns els podreu subornar amb diners, a altres els haureu d'oferir whisky o cervesa, i no dubtareu en fer saltar les pistoles per dissuadir als pistolers que acceptin les ofertes dels vostres rivals.Després de quatre dies de batusses al Saloon, aquell que aconsegueixi la millor banda de bandits i pistolers serà qui domini la regió del Golden River.Wanted 7 és un joc amb un alt grau d'interacció entre els jugadors. La vostra victòria passarà per arrabassar-li un pistoler a un altre jugador i evitar que us els treguin a vosaltres. L'estira i arronsa és constant. Tots els jugadors comenceu amb les mateixes cartes, però en disposareu en ordre diferent, segons us dicti l'atzar. Caldrà que sapigueu utilitzar-les bé perquè us pugueu endur la victòria.Tot i aquest grau d'atac entre jugadors, Wanted 7 sap mantenir un sistema de joc que evita caure en el punt en què l'acció d'un sol jugador por tirar per terra tota la partida d'un altre, i així, tothom se sent part del tiroteig fins al final de la partida.Nom del joc:Autor:Editorial:Número de jugadors:Temps de joc:Edat:Autor de jocs de taula i membre del grup d’assessorament de jocs de taula Santa Clara

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)