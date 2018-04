La Moncloa també recorrerà la llei de la Presidència per vetar Puigdemont

Méndez de Vigo aquest divendres. Foto: Europa Press

El govern espanyol "recorrerà qualsevol frau de llei". Així ha respost Íñigo Méndez de Vigo al ser preguntat si l'executiu recorrerà la nova llei de la Presidència. "Si hi ha una ensenyança d'aquests mesos és que l'executiu ha actuat sempre proporcionadament però sense vacilacions". El ministre portaveu ha expressat que l'executiu espanyol vol dialogar amb el nou Govern que es formi a Catalunya.Méndez de Vigo ha demanat que el Parlament "torni al realisme" i a la normalitat política. Una normalitat que, en paraules del ministre portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, després del consell de ministres d'aquest divendres, ja ha tornat "al carrer, en el pagament als proveïdors, a les escoles i hospitals, en tot el que afecta la vida de les persones, ja n'hi ha gràcies al 155".El ministre Méndez de Vigo ha destacat l'admissió a tràmit pel TC de la impugnació de la candidatura a la investidura de Carles Puigdemont , com va demanar el govern espanyol. També ha recordat que el Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat en contra de la proposta del president del Parlament . "Ningú que no pugui exercir la seva tasca des del seu despatx les 24 hores pot ser president", ha afirmat, per assegurar que l'executiu espanyol és el garant de l'estabilitat a Catalunya.

