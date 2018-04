Joan Dausà, Ramon Mirabet i Dyango, protagonistes de la recta final de l'Strenes

Joan Dausà presenta «Ara som gegants» Foto: Noemí Elias

El Festival Strenes arriba a la fi aquest cap de setmana llarg, amb concerts molt especials que s'allargaran fins al dilluns dia 30 d'abril, amb la clausura protagonitzada per Joan Dausà . El concert servirà per presentar les cançons d'Ara som gegants, el seu tercer i esperat disc, amb alguns dels seus grans èxits. L'actuació serà en el marc incomparable de les escales de la Catedral de Girona.La recta final del certamen també comptarà amb les actuacions aquest dissabte 28 d'abril de Ramon Mirabet , qui ha escollit el certamen per presentar en primícia el seu tercer treball a les Escales de la Catedral, i Dyango , un dels artistes amb una de les carreres més reconegudes del país, amb 55 discos d'or i 40 de platí. L'actuació serà l'única que es durà a terme a Catalunya aquest any, fent un parèntesis a la gira per Llatinoamèrica i els Estats Units que porta realitzant durant tot el 2018.El cartell es complementa amb les actuacions de La Pegatina i Paula Valls (divendres 27 d'abril), Mostassa (dissabte 28 d'abril) i la proposta familiar d'El Pot Petit (diumenge 29 d'abril), un dels grups més destacats i originals del panorama per a tots els públics.