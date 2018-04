Barcelona reclama la dimissió del ministre de l'Interior per la retirada de samarretes grogues

Una agent de la policia espanyola requisa una pancarta groga a la final de Copa

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposició amb la qual reclama la dimissió del ministre de l'Interior, José Ignacio Zoido, per ser "el màxim responsable" de l'actuació policial durant la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Sevilla, i en la qual es van requisar estelades i samarretes, bufandes i cartells de color groc , el de la solidaritat amb els presos polítics.La proposta, que l'ha fet el Grup Demòcrata –el PDECat-, ha prosperat amb el suport del govern de Barcelona en Comú, i d'ERC, el PSC, la CUP i el regidor no adscrit (de Demòcrates), mentre que Ciutadans i el PP han votat en contra. El líder del PDECat, Xavier Trias, ha subratllat que les imatges del partit del dissabte són "impròpies d'un estat que es diu estat de dret", i ha carregat contra "l'arbitrarietat i l'autoritarisme que ha demostrat l'estat espanyol".Per a Trini Capdevila (ERC), es tracta de "l'enèsima vulneració de drets fonamentals i bàsics"; Montserrat Ballarín (PSC) ha expressat el seu "enèrgic rebuig" i ha defensat la llibertat d'expressió, i Eulàlia Reguant (CUP) ha considerat que la retirada de peces grogues "va fregar el ridícul", si bé ha precisat: "No ens quedem amb l'anècdota del ridícul, sinó que analitzem com funcionen sempre els ministres d'interior o els consellers d'Interior".El líder del PP, Alberto Fernández Díaz, ha insistit en el fet que les peces grogues es van retirar "pel seu contingut amb llegendes de caràcter polític". Des del govern, el tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, li ha retret que el PP consideri que dur quelcom groc és "incitar a la violència". Asens li ha mostrat el que llueix avui, i li ha preguntat: "Vostè té sentiments d'agressivitat cap a mi? Els té? Ja li responc jo, segur que no els té"."És clar que no m'intimida, i és clar que ho respectem, però cada cosa en el seu lloc", ha indicat el popular, i ha defensat que "l'únic que es va defensar és que en un recinte esportiu no entrés la política". A més, ha retret als grups que "silencien" que també es van retirar samarretes del Sevilla. En opinió de Trias, amb mesures com la retirada de samarretes es constitueix "una fàbrica d'independentistes".El ple també ha aprovat una proposició de la CUP amb la finalitat de denunciar la "criminalització" de la protesta social, en referència a la dels comitès de defensa de la república (CDR), i amb la qual s'insta la Fiscalia a retirar les acusacions contra els activistes dels CDR "en l'exercici legítim del dret a la protesta de caràcter polític". El text ha tirat endavant amb un únic canvi en relació als posicionaments de la proposta per demanar el ministre Zoido, i és que els socialistes han votat en contra.

