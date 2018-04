Puigdemont: «L'espai de joc és petit, però no renunciem a fer Govern»

El president a l'exili, Carles Puigdemont, ha concedit una entrevista per al primer número del setmanari La República . La conversa amb el director de la publicació, Carles Ribera, repassa l'actualitat política i els propers passos que ha de seguir l'independentisme. "L'espai de joc és petit, però no renunciem a fer Govern", recalca Puigdemont. "Amb Govern tindrem un espai. És evident que s'ha empetitit. Però de tota la vida el catalanisme ha utilitzat qualsevol espai per continuar fent país, servint els ciutadans", ha indicat."Tinc claríssim que el 155 quedarà, encara que l'aixequin formalment per dir que han complert i aconseguir que els aprovin el pressupost de l'Estat. Entre altres coses perquè el 155 ja va venir abans d’aprovar-se. La intervenció de Montoro és un 155. És una intervenció política de l'autogovern. No hi ha cap intervenció major que l'econòmica", ha manifestat el líder de Junts per Catalunya (JxCat), que indica que, si alguna cosa està "guanyant" a Catalunya, això és la República.Puigdemont també repassa el discurs del rei Felip VI del 3 d'octubre , dos dies després del referèndum. "Va abdicar en públic. Un rei abdicant davant dels seus súbdits: mirin vostès, no vull ser el seu rei, em dedicaré a ser rei dels altres. Es va esborrar com a solució", assenyala el president a l'exili.

