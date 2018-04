La facturació de Sant Jordi confirma el creixement, amb un 2% més de vendes

Quim Monzó signant llibres. Foto: Albert Alemany

Sant Jordi 2018 arribava amb expectatives de creixement i aquest divendres s'han confirmat del tot els bons auguris: el Gremi de Llibreters de Catalunya ha xifrat en 22 milions d'euros la facturació de la diada, un 2,01% més que l'any passat. L'entitat també ha donat per definitiva la llista dels llibres més venuts, amb Martí Gironell i La força d'un destí com a llibre de ficció més venut en català i Operació urnes, el més venut de no ficció.Un dels canvis que presenta la llista és amb l'obra de Jordi Borràs Dies que duraran anys, que ha passat de la tercera a la segona posició dels més venuts de no ficció, fent el sorpasso a l'obra d'Antoni Bassas, Bon dia, són les vuit!, guanyadora del Premi Josep Pla.Les dades que ha recollit el Gremi de Llibreters confirmen la percepció "d'un gran" Sant Jordi, amb bon temps arreu, que en molts llocs es va allargar fins ben bé al vespre, aprofitant que la gent sortia de treballar, i de vendes concentrades en moments com a primera hora del matí, migdia i vespre en caure en dia laborable. El gremi ha destacat que la satisfacció es fa extensiva a les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona.Segons les dades de LibriData i LibriRed, sistemes que registren informació de 178 punts de venda pertanyents a llibreries de tot Catalunya i que representen al voltant del 60% del mercat, les xifres de venda d'aquest Dia del Llibre han crescut pel que fa la facturació i pel nombre de títols venuts, que ha superat els 53.000, un 2,44% més que l'any passat, amb 1,62 milions d'exemplars (+1,72%).A la demarcació de Barcelona és on s'han venut més títols (48.127), seguida de Girona (13.169), Tarragona (11.701) i Lleida (10.298). Atenent al nombre de títols diferents, el llibres de no ficció van ser els més venuts (fins a 23.318 títols) als quals van seguir els infantils i juvenils (17.687) i els de ficció (12.747).Si s'analitza els gèneres des d'un punt de vista del volum venut de llibres, s'igualen les preferències: com és habitual, la ficció va tornar a ser la preferida del públic, amb un 34,54% de les vendes, seguida a poca distància pels títols d'infantil i juvenil (33,81%) i els de no ficció (31,65%), aquests darrers són els que més han augmentat, gràcies al creixement d'un 6% dels llibres de no-ficció en català. Quant a l'idioma, el 58,89% dels exemplars venuts va ser en català i el 41,11% en castellà. Cal també remarcar que els 10 títols més venuts han representat aquest any només el 5,82% del total de les vendes.

