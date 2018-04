Apareixen cinc figures penjades d'un pont de Sant Cugat per la sentència de «la Manada»

Les reaccions per la sentència de "la Manada" han continuat menys de 24 hores després de conèixer el dictamen. A la multitudinària resposta a les places del país d'aquest dijous , Sant Cugat s'ha llevat aquest divendres amb cinc figures penjades d'un pont. Sota una gran pancarta que resa: "Contra la violència masclista, autodefensa feminista. La Manada som nosaltres".Una acció que ha difós, a través de les xarxes socials, Arran Sant Cugat. Els cinc ninots representen el número de membres d'aquest grup i s'han penjat del pont de la rambla de Can Mora, al centre de la localitat.No ha estat l'única protesta visible al municipi vallesà. Han penjat pancartes recordant que "no és una abús, és una violació" i altres missatges com "que la por canviï de bàndol".

