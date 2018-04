La CE evita valorar la sentència de «La Manada» perquè «és una decisió judicial d'un estat membre»

Els membres de La Manada, el grup de nois acusats de violació múltiple.

La portaveu de la Comissió Europea Mina Andreeva ha descartat aquest divendres valorar la sentència dictada dijous per l'Audiència de Navarra sobre el cas de 'La Manada'. "Mai comentem decisions judicials dels estats membres", ha asseverat preguntada durant la roda de premsa diària que ofereix l'Executiu comunitari."Crec que la nostra posició general de zero tolerància a violència contra la dona i aquests actes horribles és ben coneguda", ha afegit. Preguntada també per si la institució es planteja una directiva europea contra la violència de gènere, Andreeva ha afirmat que des de la CE ja es fan iniciatives per "protegir les dones de la violència física", com l'Orde de Protecció Europea. "El que em demanes no és de la nostra competència, és una decisió d'un tribunal d'un estat membre", s'ha limitat a repetir la portaveu.Precisament aquest dijous, després de conèixer la sentència -que no veu un delicte d'agressió sexual (violació) i només condemna els joves per abús sexual-, eurodiputats d'Unidos Podemos van adreçar-se a la Comissió Europea per informar-la que només alguns països de la UE reconeixen que el sexe sense consentiment és violació. Segons exposen en una pregunta parlamentària que requereix resposta per escrit, l'absència d'un reconeixement legal que les relacions sense consentiment "constitueixen violació fomenta la idea que les dones són les responsables d'haver-se de protegir".A més, els parlamentaris asseguren que el Conveni d'Istanbul reconeix la definició legal de violació basada en l'absència de consentiment i que el Comitè de l'ONU per l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW) ha instat diversos estats a harmonitzar la seva legislació amb les normes internacionals. En aquesta línia, demanen a la CE si considera "necessària una directiva contra la violència de gènere que harmonitzi els delictes i creï un marc comú per a les víctimes".Segons informen els eurodiputats en el text, tipifiquen com a violació el sexe no consentit: Anglaterra i Gal·les, Escòcia, Irlanda del Nord, Irlanda, Bèlgica, Xipre, Luxemburg i Alemanya.

