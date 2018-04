VÍDEOS Iniesta confirma entre llàgrimes la seva marxa del Barça

🔊 Andrés Iniesta: "Aquesta és la meva última temporada aquí"



El teu llegat és infinit.#infinit8Iniesta pic.twitter.com/vHv3rz9GXe — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 27, 2018

🔊 Andrés Iniesta: "I want to thank my team mates" #Infinit8Iniesta pic.twitter.com/V2OsNak4ox — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 27, 2018

"Aquesta serà la meva última temporada al Barça". Andrés Iniesta ha confirmat aquest migdia que marxa. Als seus 34 anys, el migcampista decideix posar fi a la seva etapa de 16 anys al primer equip del Barça per marxar a jugar les tres pròximes temporades al futbol xinès. Els motius: no seguir al club sense poder donar el màxim del seu nivell.Ho ha explicat entre llàgrimes en una roda de premsa amb tota la plantilla del Barça. Iniesta ha agraït al club tot el que ha fet per ell, a la Masia, als seus companys de vestuari i a l'afició. "He donat tot el millor que he tingut a aquest club", ha assegurat.Iniesta, peça cabdal del Barça d'aquesta última dècada, va arribar al club amb 12 anys i va passar la Masia -una etapa dura, tal com ell ha explicat, perquè trobava a faltar la seva família- i les categories inferiors del Barça, on ja mostrava símptomes de ser un jugador diferent.22 anys després, abandona el club amb un palmarès envejable i havent marcat una època en el món del futbol. Amb el Barça, Iniesta ha guanyat quatre Champions, vuit lligues, set Supercopes d'Espanya, sis copes del Rei -l'última, el cap de setmana passat contra el Sevilla després d'una exhibició de futbol-, tres Supercopes d'Europea i tres Mundialets de Clubs. Amb la selecció espanyola, el migcampista de Fuentealbilla també ha marcat una època amb un Mundial i dues Eurocopes, a part de dos europeus sub-16 i sub-19.Molt estimat per l'afició del Barça i també en la majoria d'estadis de la lliga espanyola, Iniesta serà recordat pels seus regats impossibles i, sobretot, per dos gols que han marcat la història del club blaugrana i de la selecció espanyola. En el cas del Barça, és encara a la memòria de tots els culers: a Stamford Bridge, al minut 94, quan tot semblava perdut, Iniesta donava al Barça el pas a la final de Champions de Roma de l'any 2009. Una final contra el Manchester United que el Barça guanyaria impartint una autèntica lliçó de futbol. Per Espanya, els aficionats recordaran el gol a la pròrroga contra Holanda que va donar a la selecció el seu primer mundial l'any 2010. Els podeu veure aquí, juntament amb l'últim gol d'Iniesta amb el Barça, a la final de Copa.

