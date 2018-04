Desactivada l'alerta per contaminació a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha desactivat el protocol d'actuació per episodi d'alts nivells de contaminació atmosfèrica. Inicialment d'havia activat per l'augment dels nivells de partícules en suspensió (PM10), de més de 50ug per metre cúbic en dues estacions de mesurament. El consistori va optar per aquesta mesura després que la Generalitat elevés l'avís preventiu per pol·lució de partícules a episodi en els 40 municipis de la regió metropolitana que constitueixen l'àmbit d'aplicació del Pla d'actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire El canvi en la meteorologia ha permès que la Generalitat de Catalunya desactivi la declaració d’episodi de contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió PM10. La causa de la declaració d’episodi va ser la intrusió de pols africana a l’atmosfera, fet que va suposar la reducció de la seva capacitat de dispersió dels contaminants donant nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a diverses estacions de la ciutat.

