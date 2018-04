Destrossen el mural per la llibertat dels presos polítics de la Ràpita

També han destrossat el mural en memòria de l'1-O. Foto: Cedida

El passat 14 d’abril desenes de persones convocades pel CDR i l’ANC de la Ràpita van participar en una jornada festiva i reivindicativa que va tenir com a element central la puntada de dos murals demanant la llibertat dels presos polítics i recordant la violència d’Estat exercida contra els votants durant la jornada de l’1 d’Octubre.Este matí de 27 d’abril tots dos murals han aparegut ratllats amb esprais i amb diversos missatges despectius de caire espanyolista, com ara “desgraciats”, “traïdors de merda” i “arruïnant Catalunya”.En un comunicat a les xarxes socials, l’Assemblea de la Ràpita ha denunciat els actes vandàlics: “Gràcies per no fer-nos-ho oblidar i recordar-nos que cal seguir, seguir i seguir fins aconseguir-ho. Si el vostre projecte és esborrar les llibertats, el nostre serà guanyar-les per a tothom!”, han manifestat.

