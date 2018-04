​VÍDEO Crits de «Llibertat» després del cant d'«El Virolai» a Montserrat

VÍDEO Crits de «Llibertat» i un llarg aplaudiment després del cant d'«El Virolai» durant la missa a Montserrat https://t.co/9qqYPiOi2J pic.twitter.com/IG2iAIEPmN — NacióDigital (@naciodigital) 27 d’abril de 2018

El Monestir de Montserrat ha acollit aquest divendres, 27 d'abril, la tradicional homilia per celebrar la diada de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. Malgrat que durant el seu discurs, no hi ha hagut cap al·lusió directa als presos polítics, sí que ha inclòs l'esment habitual a presos i malalts i s'ha pregat pels governants.Molts dels assistents han lluït el llaç groc i, un cop acabat el cant d'El Virolai, també conegut per Rosa d’abril en referència al començament del poema i l'himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat, gran part del públic s'ha aixecat amb crits de "Llibertat" i un llarg aplaudiment.

