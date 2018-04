Oriol Junqueras és l'únic líder català que aprova segons el darrer CIS

Anàlisi postelectoral. És el que fa el baròmetre del CIS , amb una mostra de 2.500 entrevistes fetes entre finals de desembre i finals de gener, que s'ha fet públic aquest divendres. Explica que un 21% dels catalans va dubtar fins a darrera d'hora. I d'ells el 28% ho van fer entre Junts per Catalunya i ERC. El segon bloc d'indecisos, el 10%, ho era entre el PSC i Cs. També els comuns van disputar vot fronterer. Un 8,4% dels indecisos van dubtar entre el partit de Xavier Domènech i la llista de Miquel Iceta i un 6,1% entre els comuns i la candidatura d'Oriol Junqueras.

Junqueras és, precisament, l'únic líder polític que aprova a l'enquesta. En diversos estudis ja era el més valorat pel conjunt dels votants, però l'avantatge que obté a la del CIS és significatiu. Un 5,2 de valoració que el situa sensiblement per damunt del segon, que és el president a l'exili Carles Puigdemont, que es queda amb un 4,45. El segueix Domènech amb un 4,3. El pitjor valorar és el popular Xavier García Albiol amb un 1.55. Quant a coneixement aquesta variable l'encapçalen, respectivament, Puigdemont, Junqueras i Inés Arrimadas.Preguntats sobre l'estructura de l'estat la majoria dels catalans (el 36%) es declara partidari d'una organització on Catalunya pugui independitzar-se. El 25,9% voldria seguir formant-ne part però amb més autogovern i al 23.8% ja li està bé l'actual marc. Només el 9% és partidari de recular l'estat autonòmic. També la majoria (38%) se sent tant català com espanyol mentre que el 24,4% se sent més català que espanyol i el 21,5% únicament català. A l'altra banda, només l'11% se sesten més catalans que espanyols o únicament espanyols.L'enquesta de l'ens demoscòpic espanyol arriba just el dia que es commemoren els sis mesos de la proclamació de la República al Parlament de Catalunya i que el Senat va aplicar, a proposta del govern de Rajoy i amb els vots del PP, el PSOE i Cs, l'article 155 que acabava amb l'autonomia catalana. Els partits catalans negocien ara la investidura.

