Arrenca «KMS per la Llibertat», la marxa per relleus per fer costat als presos

Davant del Parlament @emparmoliner @Arcadi42 i @NuriaPicas acompanyats de la nostra corredora de més edat ja escalfen motors per la #KMSxlaLLIBERTAT pic.twitter.com/4LK6z39h51 — Kms per la Llibertat (@KMSxlaLLIBERTAT) April 27, 2018 Avui al Parc de la Ciutadella comença #KMSxlaLLIBERTAT pic.twitter.com/aXN3L3dfOW — Kms per la Llibertat (@KMSxlaLLIBERTAT) April 27, 2018 Molta sort als que participeu a la bonica iniciativa #KMSxlaLLIBERTAT ! Desenes de corredors i corredores reivindicant els presos i les preses polítiques.



(1a foto, Abel’s avui de bon matí amb material per a la sortida. 2a, bona part de l’equip #lluçanès que ho fa possible) pic.twitter.com/Pmf9A3Cajf — Isaac Peraire🎗 (@isaacperaire) April 27, 2018 Una delegació dels organitzadors i participants a @KMSxlaLLIBERTAT ja és a dins del @parlamentcat per a la rebuda institucional del vicepresident @josepcosta pic.twitter.com/dGuxFVLEuZ — Plataf.ProSeleccions (@SeleccionsCAT) April 27, 2018 El repte que arrenca aquest divendres consisteix a completar 860 km de distància corrent a peu per relleus per denunciar l’empresonament i l’exili dels legítims representants polítics catalans, producte de la repressió espanyola. En aquest sentit, es volen realçar conceptes com ara la solidaritat, la justícia, la cooperació, la constància i la perseverança, tots ells vinculats a la cultura esportiva però també a les reivindicacions pacífiques del poble català.



La sortida serà al centre de Barcelona el dia 27 d’abril (13.30 h) i comptarà amb la participació d’entitats, institucions i familiars dels presos. Foto: KMSxlaLLIBERTAT.

Aquest matí s'ha donat el tret de sortida a la iniciativa KMS per la Llibertat. Des del Parlament, diversos corredors aniran fent relleus fins a les presons madrilenyes on des de fa quasi 200 dies hi ha presos polítics catalans. La iniciativa neix del grup de corredors Correm per la democràcia i vol fer arribar a Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull el desig de llibertat i de solidaritat de Catalunya amb tots ells.

El repte que arrenca aquest divendres consisteix a completar 860 km de distància corrent a peu per relleus per denunciar l'empresonament i l'exili dels legítims representants polítics catalans, producte de la repressió espanyola. En aquest sentit, es volen realçar conceptes com ara la solidaritat, la justícia, la cooperació, la constància i la perseverança, tots ells vinculats a la cultura esportiva però també a les reivindicacions pacífiques del poble català.

El recorregut està dividit en 16 sectors, que equivalen a una setantena de trams. Els 10 primers sectors són els corresponents al trajecte entre Barcelona i Algora (Guadalajara), des d'on la marxa es bifurcarà. Uns rellevistes arribaran a Soto del Real i els altres, a Estremera. Tots arribaran a la mateixa hora del 30 d'abril. Des d'aquestes dues localitats, s'iniciarà el camí definitiu fins a la presó d'Alcalá-Meco.

Cadascun dels 16 sectors necessita la participació de 20 corredors, que s'aniran rellevant en grups de 4. Una vegada coberta una distància d'entre 10 i 13 km, la corresponent a cada tram, quatre nous participants baixaran d'un dels vehicles d'acompanyament per fer el relleu. Aquesta metodologia s'anirà repetint successivament fins al final de sector, on tots els participants seran retornats al punt on han començat, després d'haver passat el testimoni a un altre grup de 20.

La sortida oficial serà al centre de Barcelona el dia 27 d’abril (13.30 h) i comptarà amb la participació d’entitats, institucions i familiars dels presos. Es pretén que sigui molt concorreguda i que compti amb molt suport de la ciutadania, que s’allargarà durant els primers quilòmetres. El recorregut s'enregistrarà per tal de poder-lo compartir, d’alguna manera, amb aquells que no hi podran ser. La finalitat de la iniciativa és fer arribar als presos polítics, de manera simbòlica, els nostres anhels de llibertat. Fer ben visible que no és normal la situació que estem vivint i exigir democràcia, diàleg i justícia.L’arribada als centres penitenciaris vol ser emotiva i respectuosa, ja que, en cap cas, es vol perjudicar les persones empresonades. Es respectaran totes les regles i la iniciativa comptarà amb l’assessorament permanent dels advocats dels presos. Al final dels trajectes, es lliurarà als lletrats el símbol llibertari que haurà avançat amb els relleus, així com 9 llibres editats per l’organització, amb pròleg i final elaborat per persones emblemàtiques i amb dedicatòries de les persones participants.Els advocats, que hauran demanat cita prèvia, seran els que faran arribar els llibres a Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull. L’acte de lliurament comptarà amb la presència de les entitats col·laboradores i d’associacions de l’estat espanyol sensibles amb la causa catalana.

