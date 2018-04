​Barcelona anul·la els expedients dels funcionaris municipals depurats pel franquisme

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat en el ple l'anul·lació dels expedients municipals de depuració dels treballadors del consistori que es van obrir durant el primer franquisme , i la retirada de la Medalla d'Or de la ciutat a Miquel Mateu i Pla, que va ser el primer alcalde falangista de la ciutat i el responsable de la repressió dels funcionaris. Uns 922 treballadors municipals van ser destituïts i 696 sancionats o inhabilitats per càrrecs de comandament. El primer punt ha prosperat per unanimitat i el segon amb el vot de tots excepte l'abstenció del PP.

El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha subratllat que s'ha fet "un pas més contra la impunitat franquista", cosa que també han posat en relleu des de la resta de grups. El portaveu del Grup Demòcrata –el PDECat-, Jaume Ciurana, ha retret que avui hi ha "altres inquisidors", i ha citat el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el delegat de l'executiu, Enric Millo, als quals ha acusat de no entrar amb els tancs per la Diagonal però sí "amb el 155", amb el qual han "depurat" 275 treballadors cessant-los de la Generalitat. Ciurana ha expressat que algun dia també se'ls acabarà reparant.Les paraules del portaveu del PDECat han tingut la rèplica del líder del PP a l'Ajuntament, Alberto Fernández Díaz, que les ha titllat d'"infàmia i indignitat" que no pot acceptar. Fernández Díaz també s'ha preguntat "per què 39 anys després del 39 treuen a col·lació aquesta proposta" (sic), en referència als punts que s'han votat, i ha assegurat que tots els grups municipals condemnen el franquisme, però s'ha de fer "sense amnèsies selectives" i posar sobre la taula la repressió republicana que durant la Guerra Civil "va costar la vida a molts barcelonins i catalans pel sentiment de pertinença a Espanya o motivacions religioses", ha subratllat.Pisarello ha retret al popular l'abstenció, i ha assegurat que l'aprovació "no és revisionisme", sinó que és "anar contra el negacionisme". Li ha recordat la visita recent de Rajoy a l'Argentina, on va retre homenatge a les persones desaparegudes per la dictadura del país i va tenir "un silenci ominós" quan se li va preguntar si pensava fer el mateix amb les del franquisme a Espanya. A més, li ha mostrat una foto de l'alcalde franquista rebent a Himler, un dels responsables de l'holocaust. "Diu molt de l'amnèsia que ha practicat el PP. No és neutral, és negacionisme", ha conclòs el tinent d'alcalde.

