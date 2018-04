VÍDEO Un advocat de Vic nega a treure's el llaç groc tot i la petició d'una jutgessa

L'advocat de Vic Raimon Montoliu ha denunciat que una jutgessa va obligar-lo a treure's el llaç groc durant un judici. De fet, el lletrat portava una placa que reclama la llibertat dels presos polítics i un llaç groc a la solapa de la camisa. Els fets es remunten el passat 5 d'abril als Jutjats de Vic abans de començar un judici.Tal com es pot veure en la gravació que ha tingut accés, la jutgessa va demanar-li en dues ocasions que es tragués el llaç groc "pel que simbolitza". No acceptar aquest requeriment, segons la lletrada, suposa "admetre que uns companys porten a terme uns fets". La jutgessa s'empara en la Llei Orgànica del Poder Judicial i en l'Estatut d'Advocacia. En aquest sentit, li diu que "els advocats han de vestir la toga amb la dignitat i prestigi" i li remarca que "no estem davant d'un fòrum polític".Montoliu li respon que "no em trauré el llaç ni la placa". "Cap dels articles que ha mencionat (...) limiten la llibertat d'expressió que un té", va contestar-li l'advocat en dues ocasions. En declaracions a, Montoliu assegura que "no és un tema de judicatura, sinó de llibertat". En aquest sentit el lletrat remarca que els jutges hi són "per solucionar els problemes de la gent i els seus drets; una eina de la ciutadania". Tot i això, l'advocat vigatà pot exposar-se a una sanció per no haver seguit els requeriments de la jutgessa.

