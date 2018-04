CaixaBank acomiada un treballador per la investigació de blanqueig de capitals de la màfia xinesa

CaixaBank ha acomiadat un treballador arran de la investigació per blanqueig de capitals de la màfia xinesa . Així ho ha confirmat el seu conseller delegat, Gonzalo Gortázar, en la presentació dels resultats del primer trimestre del 2018 Gortázar ha afirmat que es tracta d'un treballador d'oficina, no del responsable de compliment normatiu, a qui l'auto del cas apunta com a un dels coneixedors del suposat blanqueig de capitals. El directiu ha destacat que la investigació per blanqueig de capitals de la màfia xinesa és "molt rellevant" per l'entitat i ha expressat amb rotunditat que des de CaixaBank no han tingut cap tipus de relació ni s'ha actuat amb "connivència amb la màfia xinesa", ni com a entitat ni cap dels seus treballadors.El conseller delegat també ha apuntat que s'ha reforçat els protocols per evitar aquest tipus d'acció delictiva i ha assegurat que des de l'entitat bancària destinen 225 persones, "temps i diners" i combatre-la. tambe ha recordat "el compromís que té CaixaBank i la tolerància zero amb el blanqueig de capitals".Des de CaixaBank tenen "prioritat absoluta" a combatre el blanqueig de capitals i també a esclarir tota aquesta investigació, però "hem de deixar fer la feina als jutges", ha afirmat. Gortázar també ha destacat que la investigació de l'Audiència Nacional no hauria de perjudicar l'entitat.

