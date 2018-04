CaixaBank dispara els beneficis i es compromet a tenir «tolerància zero» amb el blanqueig

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, exposant els resultats del primer trimestre Foto: Jonathan Oca

CaixaBank torna a posar damunt la taula unes xifres que mostren la bona dinàmica del grup. Després de tancar el 2017 amb el millor benefici de la seva història amb 1.684 milions , ara ha presentat els resultats del primer trimestre d'enguany, on ha aconseguit guanyar fins a 704 milions d'euros, un 74,7% més que en el mateix període de l'any passat.Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha explicat aquest divendres que els "resultats satisfactoris" aconseguits esdevenen per l'alineació de factors com la fortalesa dels ingressos "core", la reducció de les dotacions a provisions i l'increment d'ingressos de participades, i alhora també ha destacat la feina en digitalització, l'"activitat comercial potent" i una millora de la rendibilitat del grup, on s'ha aconseguit "un punt addicional a la que volíem aconseguir d'aquí al desembre del 2018", ha afirmat. El conseller delegat ha matisat que si tenen més ingressos "no és perquè cobrem més, sinó perquè tenim més activitat".El mateix directiu però, a banda de parlar de resultats, també ha fet un repàs a l'actualitat i ha parlat de diferents temes, alguns que afecten de ple al grup bancari.Sobre un hipotètic retorn de la seu social a Catalunya, Gortázar ha abordat el tema dient que els bons resultats de l'entitat, tant els del primer trimestre d'enguany, com els de l'any passat, mostren una clara normalització de la situació però l'ha tancat afirmant que "no té sentit especular sobre actuacions futures".Gortázar ha destacat que el tema de la investigació per blanqueig de capitals de la màfia xinesa és "molt rellevant" per l'entitat. El conseller delegat ha posat de manifest que des de CaixaBank no han tingut cap tipus de relació ni ha actuat amb "connivència amb la màfia xinesa", ni com a entitat ni cap dels seus treballadors. En aquest sentit ha assegurat que tenen màxim respecte a les decisions judicials i que tenen l'absoluta voluntat de col·laborar amb la justícia,"com hem fet fins ara"."Voldria remarcar el compromís que té CaixaBank i la tolerància zero amb el blanqueig de capitals", ha sentenciat. En aquest sentit, ha afegit que des de l'entitat hi ha una dedicació plena a combatre aquesta acció delictiva i per aquest motiu hi destinen 225 persones, "temps i diners".Gortázar, però, ha recordat que en el seu moment hi va haver una investigació interna i que es va acomiadar un treballador d'oficina de l'entitat, no del responsable de compliment normatiu, a qui l'auto del cas apunta com un dels coneixedors del suposat blanqueig de capitals de la màfia xinesa. Ara bé, també ha volgut afirmar que tenen confiança absoluta amb els seus empleats i que "no hi ha hagut cap tipus de connivència" amb la gent que hauria comès el delicte. A tot això, ha informat que des de l'entitat també s'ha reforçat els protocols per evitar aquest tipus d'acció.Des de CaixaBank tenen "prioritat absoluta" a combatre el blanqueig de capitals i també a esclarir tota aquesta investigació, però "hem de deixar fer la feina als jutges", ha afirmat. Gortázar també ha destacat que la investigació de l'Audiència Nacional no hauria de perjudicar l'entitat.Per altra banda, el directiu ha descartat que hi hagi "algun tipus d'atenció en aquest moment" en els comptes mirall i ha assegurat que "els clients tenen els seus comptes on els volen tenir".Cal recordar que l'Audiència Nacional va iniciar un procediment contra l'entitat bancària per un presumpte delicte de blanqueig de capitals relacionat amb la màfia xinesa, per l'actuació de deu de les seves sucursals. El cas esdevé d'una investigació de la Guàrdia Civil a l'entitat Industrial And Comercial Bank Of China S.A., per haver blanquejat capital de diverses organitzacions criminals de ciutadans xinesos. Entre el 2011 i el 2015, la Guàrdia Civil va detectar una sèrie de comportaments irregulars en algunes sucursals de CaixaBank.Els ingressos per comissions arriben als 625 milions d'euros, xifra que representa un 6,4% més respecte al mateix període de l'any passat. Aquest creixement, segons el directiu, es propicia per un descens de les comissions en banca d'inversió i també per un augment de les comissions per comercialització d'assegurança i gestió de plans de pensions.Pel que fa a les participades, els ingressos se situen en els 271 milions. Inclouen els resultats de les entitats valorades pel mètode de la participació, així com els ingressos per dividends. L'aportació total de BPI en aquest sentit, incloent-hi el resultat de les seves participades, assoleix els 169 milions.Gortázar també ha destacat que la rendibilitat del Grup CaixaBank millora fins al 9,8 % –en línia amb l'objectiu del Pla Estratègic per 2018 del 9%-11%–, mentre que el ROTE recurrent del negoci bancari i assegurador assoleix el 12%, amb un resultat de 520 milions.El directiu de CaixaBank ha remarcat el lideratge de l'entitat en banca digital. El grup té una quota de penetració com a primera entitat del 26,7%, i la primera posició en nòmines domiciliades, amb una quota del 26,3%, en fons d'inversió, amb el 16,7%, plans de pensions, amb el 23,6%, i assegurances d'estalvi, amb el 26,8%.A més, l'entitat ja compta amb un 56% de clients digitals i té 4,9 milions de clients en banca mòbil. En aquest sentit, també remarca que imaginBank ja ha superat el milió de clients dos anys després del llançament. Gortázar ha destacat que són el banc dels "milenials".La ràtio de morositat del Grup CaixaBank es redueix fins al 5,8%, segons Gortázar. El desembre del 2017 es va tancar amb un 6%, en aquest aspecte.El conseller delegat de CaixaBank també ha volgut posar en valor que les vendes d'immobles han arribat fins als 306 milions, un 3,4% més respecte al mateix període del 2017. El resultat de les vendes sobre el valor comptable net és del 16% el 2018.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)