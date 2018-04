Les recomanacions del cap de setmana: de «Moby Dick» al Clam Festival

D'entre tota l'oferta cultural, aquestes són les propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura del cap de setmana.Torna Amélie Nothomb, i segueix en plena forma. L'autora ironitza sobre el món anacrònic de la noblesa belga amb aquest homenatge a El crim de Lord Arthur Savile d’Oscar Wilde. El comte Neville va a casa d’una vident per recollir la seva filla petita. La vident se l’ha trobada en un bosc, en posició fetal i tremolant de fred. Sembla que l’adolescent, que du el singular nom de Sérieuse, s’havia fugat del castell familiar. Però, abans de portar l’aristocràtic progenitor davant de la noia, la vident li agafa la mà i li anuncia: "Aviat farà una gran celebració a casa seva. Durant la recepció, matarà un dels convidats".Aclamada per la crítica com la millor pel·lícula de Canes, Good time ha esdevingut un clàssic de culte instantani amb Robert Pattinson (saga Crepúsculo) de protagonista. El tercer llargmetratge dels germans Safdie posa al dia les claus del thriller urbà més angoixant. Robert Pattinson dona un nou gir a la seva carrera amb un paper de seductor enredaire en una carrera sense fons, frenètica i al·lucinada pels carrers de Queens, convertida en un malson urbà.El capità Ahab és un dels grans personatges de la literatura universal. Un ésser que evidencia l'obsessió humana que va més enllà de la raó, capaç de consumir la voluntat i eliminar qualsevol element bondadós de l'ànima. Aquesta versió de Moby Dick està inspirada en la solitària figura d'Ahab i la seva lluita contra la balena, un mite literari que ara és de carn i os, amb la fascinant actuació de Josep Maria Pou, que ens convida a fer un viatge a les profunditats de la bogeria d'un home capaç de tot.El Mercat dels Tastets de la Terra i les Trompetes són un seguit d’activitats orientades a l’experiència del tast a través de diferents sentits: el plaer del sabor, el plaer del so i el plaer de mirar. L'activitat central es concentrarà al diumenge 29 a l'Esquirol (Osona) però també hi haurà activitats com Les Jornades Florides el dissabte abans a Cantonigròs. L’eix vertebrador de l’esdeveniment és el mercat de productes agroalimentaris i artesans del Collsacabra, oferts pels comerços locals.La revolució tecnològica i el bé comú és el motiu de la 15a edició del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que presenta 50 títols –amb 14 curtmetratges– que amaguen autèntiques joies cinematogràfiques de cinema allunyat de les fórmules preestablertes. Un dels valors d'un certamen sempre fidel a la seva vocació de denúncia i de promoció de la solidaritat i els valors humans.