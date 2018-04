El govern espanyol es planteja endurir el codi penal després de la sentència de «la Manada»

De tots es sabut que l’unic poder que no va veure’s afectat per l’anomenada “Transició” és el Poder Judicial. Si als restant poders els franquistes i els seus successors han quedat força immunes, al poder Judicial la cosa es d’escandol. Ara enduriran el Codi Penal, i no es podra ni fer una llucada a algu que es creui pel davant. No es tracta d’aixo, es tracta de depurar el Poder Judicial de franquistes i reaccionaris de tota mena.