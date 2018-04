​Rivera, Netflix i cintes de vídeo

Mariano Rajoy, en una reunió amb Albert Rivera, al fons. Foto: ACN

Cristina Cifuentes, amb Rajoy i Cospedal Foto: Flickr PP

L'execució de Cifuentes a mans del foc amic ha alleugerit La Moncloa, ha afeblit Maria Dolores de Cospedal, ha fet guanyar punts a Soraya Sáenz de Santamaría i ha noquejat l’oposició del PSOE i Podem

Rivera cavalcarà ara sobre el relat de la situació Catalunya que el govern de Mariano Rajoy va construir per justificar la repressió, encara que no s’ajusti a la realitat

Rajoy mirant-se Montoro, aquest dimecres al Congrés Foto: Congrés dels Diputats

El final de la temporada (única) de Netflix protagonitzada per Cristina Cifuentes (tal com la va definir dimecres Francesc-Marc Álvaro a RAC1) no només ha deixat fascinada l’audiència, que encara aplaudeix l’esbudellament en viu, sinó que manté trames obertes per si cal rodar seqüeles. La cleptomania de Cifuentes –de qui apareixeran nous escàndols si s’aferra a la direcció del PP de Madrid- amaga un submón de mentides, sexe i cintes de vídeo on naden personatges com l’excomissari Villarejo, i descriu la desintegració d’un univers popular que es devora a ell mateix.ha fet guanyar punts a Soraya Sáenz de Santamaría i ha noquejat l’oposició del PSOE i Podem, que viuen immersos en les seves respectives dimensions desconegudes. I el més important, ha donat el tret de sortida de la batalla de Rajoy i Rivera per Madrid, la “joia de la corona” –com la defineix l’equip de Ciutadans- que serveix en safata les claus de la presidència del govern espanyol. La trama Cifuentes ha acabat. Però seguin, seguin, que comença una nova sèrie... de ficció.amb una parada a les eleccions autonòmiques i locals del 2019 i meta a les generals. El partit d’Albert Rivera ha construït fins ara una alternativa volàtil, basada en enquestes, sondejos i estats d’opinió, i la gestió d’una gran administració com la Comunitat de Madrid li permetria lluir –per fi- el pin de l’experiència.encara que no s’ajusti a la realitat. El ministre Montoro –a qui el president espanyol ha deixat als peus dels cavalls- és la primera víctima d’aquesta tàctica que anirà augmentant de to a mida que s’acosten les fites electorals.la denúncia d’un suposat adoctrinament a l’escola catalana, on es “persegueix” el castellà; la inacció dels Mossos i del propi govern espanyol en la repressió de la “violència” dels “comandos separatistes” –en paraules del propi Rivera-; i la necessitat d’estrènyer el control sobre la Generalitat, tingui o no Govern.que s’alimenta a base dels informes de la Guàrdia Civil. Els mateixos que ja han enfrontat el jutge Llarena al govern espanyol i a les justícies de quatre països europeus., pas previ al “sí” definitiu. Fent bandera de l’oposició al 155, el PNB ha aguantat un pols que el beneficiava a l’hora d’encarir els seus cinc vots, i ha acabat passant la mà per la cara a Ciutadans (32 escons) mitjançant un acord amb Rajoy sobre pensions –i no sobre el trencament de la caixa única de la Seguretat Social ni l’acostament de presos, com criticava la formació taronja- que el partit de Rivera no pot instrumentalitzar. De fons la necessitat dels bascos d’ajornar l’arribada del primer líder de la dreta espanyola hostil al concert.La Moncloa no te cap intenció d’impugnar el vot delegat de Toni Comín, exiliat a Bèlgica. El seu escó és clau perquè JxCAT i ERC puguin investir en segona volta un candidat sense dependre de la CUP, és a dir, que no sigui Puigdemont, i per tant la delegació de vot allunya també la possibilitat d’una repetició d’eleccions. Rajoy busca ara a la desesperada una estabilitat difícil de trobar amb presos, censura i limitació de drets. I és que malgrat els girs i contragirs de guió, el fons de la trama gravita a l’entorn de l’únic element no resolt de la política espanyola: una problemàtica Catalunya-Estat que fins i tot "el guionista de tot plegat" sap que tard o d’hora caldrà abordar des de la política, i no des de la ficció.

